ஐசிசி யு19 உலகக் கோப்பை 2026: சூர்யா, அக்ஸர் அபாரம் - முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தது இந்தியா
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்த கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : February 7, 2026 at 10:50 PM IST
மும்பை: அமெரிக்காவுக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் இந்திய அணி 29 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியது.
இந்தியா-அமெரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற அமெரிக்க அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா இடம் பிடிக்காததன் காரணமாக, முகமது சிராஜிற்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
இதையடுத்து களமிறங்கிய இந்திய அணியில் அபிஷேக் சர்மா ரன்கள் ஏதுமின்றி முதல் பந்திலேயே விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து 20 ரன்களில் இஷான் கிஷனும், 25 ரன்களில் திலக் வர்மாவும் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய ஷிவம் தூபே, ரிங்கு சிங், ஹர்திக் பாண்டியா, அக்ஸர் படேல் மற்றும் அர்ஷ்தீப் சிங் என அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையை கட்டினர்.
ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுமுனையில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்ததுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 10 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 84 ரன்களை சேர்த்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகள இழந்து 161 ரன்களை சேர்த்தது. அமெரிக்க அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஷாட்லி வான் ஷால்விக் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய அமெரிக்க அணிக்கும் தொடக்கம் சிறப்பானதாக அமையவில்லை. அந்த அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்களான ஆண்ட்ரிஸ் கஸ் 6 ரன்களிலும், சைதேஜா முக்காமல்லா 2 ரன்களிலும், கேப்டன் மொனாங்க் படேல் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதனால் அமெரிக்க அணி 13 ரன்களிலேயே 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த மிலிந்த் குமார் மற்றும் சஞ்சய் கிருஷ்ணமூர்த்தி இணை நிதான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தினர். மேற்கொண்டு இருவரும் இணைந்து 50 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், 3 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 34 ரன்களில் மிலிந்த் குமார் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து வந்த ஷுபம் ரஞ்சனேவும் அதிரடியாக விளையாட ஆட்டத்தின் பரப்பரப்பும் கூடியது.
அமெரிக்க அணி தரப்பில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த சஞ்சய் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒரு பவுண்டரி, 2 சிக்ஸர்கள் என 37 ரன்களீல் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த ஹர்மீத் சிங்கும் முதல் பந்திலேயே ஆட்டமிழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய வீரர்களில் இறுதிவரை போராடிய ஷுபம் ரஞ்சனே 2 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்களுடன் 37 ரன்களை சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் ரன்களை சேர்க்க தவறினர்.
இதன் காரணமாக அமெரிக்க அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 132 ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இந்திய அணி தரப்பில் முகமது சிராஜ் 2 விக்கெட்டுகளையும், அர்ஷ்தீப் சிங், அக்ஸர் படேல் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் இந்திய அணி 29 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அமெரிக்க அணியை வீழ்த்தியதுடன், இந்த உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.