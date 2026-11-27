இந்திய காவல்துறை பேட்மிண்டன் போட்டி: தங்கம் வென்று சாதித்த ஆவடி உதவி கமிஷனர்
காவல்துறையில் தங்களது அன்றாட பணிகளை மேற்கொள்வதுடன், விளையாட்டுத் துறையிலும் சிறந்து விளங்கி தேசிய அளவிலான போட்டியில் தங்கம் வென்றிருப்பது சக காவல்துறையினரிடையே பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளது
Published : November 27, 2026 at 12:47 PM IST
சென்னை: இந்திய காவல்துறையினருக்கான தேசிய அளவிலான பேட்மிண்டன் போட்டியில், 55 வயது கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் தங்கப்பதக்கம் வென்று ஆவடி உதவி ஆணையர் கலியசுந்தரத்தை, காவல் ஆணையர் செந்தில்குமார் நேரில் அழைத்து பாராட்டி, வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
இந்திய காவல்துறையினருக்கான 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான பேட்மிண்டன் போட்டிகள் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் உள்ள வீர் சாவர்க்கர் விளையாட்டு அரங்கில் கடந்த 19-ஆம் தேதி முதல் 24-ம் தேதி வரை நடைபெற்றது. நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களில் பணியாற்றி வரும் காவல்துறையினருக்காக நடைபெற்ற இப்போட்டியில் தமிழ்நாடு, கேரளம், ஆந்திரா, கர்நாடகா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மொத்தம் 36 காவல்துறை அணிகள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்றன.
இப்போட்டிகள், காவலர்கள் முதல் காவல் ஆய்வாளர்கள் வரையிலான ஒரு பிரிவாகவும், துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் முதல் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் வரையிலான உயர் அதிகாரிகளுக்கான மற்றொரு பிரிவாகவும் நடத்தப்பட்டன. இதில் முக்கால் இறுதிச்சுற்று, காலிறுதிச்சுற்று, அரையிறுதிச்சுற்று மற்றும் இறுதிச்சுற்று என பல்வேறு கட்டங்களாக போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றன.
இந்த போட்டியில் 55 வயது கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் தமிழ்நாடு காவல்துறை சார்பில் காவல்துறை தலைவர் ராஜேஸ்வரி மற்றும் ஆவடி காவல் ஆணையரகத்தின் மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு உதவி ஆணையர் கலியசுந்தரம் ஆகியோர் இணைந்து களமிறங்கினர். இறுதிப்போட்டியில் இந்திய உளவுத்துறை அணியை எதிர்கொண்டு திறமையாக விளையாடிய தமிழ்நாடு காவல்துறை அணி, சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி எதிரணியை வீழ்த்தி முதலிடத்தைப் பிடித்தது.
இதன் மூலம் ராஜேஸ்வரி மற்றும் கலியசுந்தரம் ஆகிய இருவரும் தங்கப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தனர். காவல்துறையில் தங்களது அன்றாட பணிகளை மேற்கொள்வதுடன், விளையாட்டுத் துறையிலும் சிறந்து விளங்கி தேசிய அளவிலான போட்டியில் தங்கம் வென்றிருப்பது சக காவல்துறையினரிடையே பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப்: 3வது போட்டியையும் டிரா செய்தார் குகேஷ்
இதனைத்தொடர்ந்து, தங்கப்பதக்கம் வென்று தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்த ஆவடி காவல் ஆணையரக மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு உதவி ஆணையர் கலியசுந்தரத்தை, ஆவடி காவல் ஆணையர் செந்தில்குமார் நேரில் அழைத்து பாராட்டி, தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார். தேசிய அளவிலான காவல்துறை விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற உதவி ஆணையர் கலியசுந்தரத்திற்கு காவல்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் சக காவலர்கள் பலரும் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.