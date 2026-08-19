போதைப்பொருள் சர்ச்சை | ஆஸ்திரேலிய டென்னிஸ் நாயகன் நிக் கிர்கியோஸுக்கு அதிரடித் தடை!
இந்தத் தடையின் காரணமாக, சர்வதேச அமைப்புகள் அல்லது எந்தவொரு நாட்டின் டென்னிஸ் சங்கங்களும் நடத்தும் தொடர்களில் பங்கேற்கவோ, வீரர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கவோ அல்லது ஒரு பார்வையாளராகக் கலந்துகொள்ளவோ கூட கிர்கியோஸுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 19, 2026 at 6:16 PM IST
ஹைதராபாத்: தடைசெய்யப்பட்ட போதைப்பொருளைப் பயன்படுத்தியது உறுதியானதை அடுத்து, ஆஸ்திரேலிய டென்னிஸ் நட்சத்திரம் நிக் கிர்கியோஸுக்கு சர்வதேச டென்னிஸ் ஒழுங்கமைவு நிறுவனம் தற்காலிகத் தடை விதித்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலியாவின் நட்சத்திர டென்னிஸ் வீரர் நிக் கிர்கியோஸ். இவர் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய ஓபன் தொடரின் இரட்டையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தினார். அதே ஆண்டில், விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவிலும் இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறி முத்திரை பதித்தார். எனினும், இறுதி ஆட்டத்தில் அவர் நோவக் ஜோகோவிச்சிடம் வீழ்ந்து, பட்டம் வெல்லும் வாய்ப்பைத் தவறவிட்டார்.
டென்னிஸ் களத்தில் பல அசாத்திய வெற்றிகளைக் குவித்து பிரபலமான இவர், சமீபகாலமாக காயங்கள் மற்றும் ஃபார்ம் அவுட் காரணமாக பெரிய அளவில் வெற்றிகளைப் பதிவு செய்ய முடியாமல் தடுமாறி வருகிறார். கடைசியாக, 2026 விம்பிள்டன் தொடரின் இரட்டையர் பிரிவில் களம் கண்ட அவர், முதல் சுற்றிலேயே அதிர்ச்சித் தோல்வியடைந்து ஏமாற்றத்துடன் வெளியேறினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இவ்வாறு சர்வதேச டென்னிஸ் அரங்கில் சோபிக்கத் தவறி வரும் கிர்கியோஸ், தற்போது தடைசெய்யப்பட்ட போதைப்பொருளைப் பயன்படுத்திய சர்ச்சையில் சிக்கி தற்காலிகத் தடையைப் பெற்றுள்ள சம்பவம் டென்னிஸ் உலகில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற ஊக்கமருந்து பரிசோதனையில், அவர் தடைசெய்யப்பட்ட போதைப்பொருளான கொக்கைன் (Cocaine) மருந்தைப் பயன்படுத்தியது உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐍𝐄𝐖𝐒 🚨— SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) August 19, 2026
Nick Kyrgios has been provisionally suspended after failing a doping test.
He faces a temporary suspension from all tournament participation and attendance while awaiting the findings of a tribunal review.#SSTennis pic.twitter.com/WmhTsKr3cw
கடந்த ஜூன் 22 அன்று ஸ்பெயினில் நடைபெற்ற 'ஏடிபி 250 மல்லோர்கா' தொடரின் போது, கிர்கியோஸிடமிருந்து ஊக்கமருந்து சோதனைக்கான மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டன. அதனை ஆய்வு செய்த உலக ஊக்கமருந்து தடுப்பு முகமையின் (WADA) அங்கீகாரம் பெற்ற ஆய்வகம், அவரது மாதிரியில் கொக்கைனின் வளர்சிதை மாற்றப் பொருளான 'பென்சாயிலெகோனைன்' (benzoylecgonine) கலந்திருப்பதை உறுதி செய்யப்பட்டது.
உலக ஊக்கமருந்து தடுப்பு முகமையின் விதிமுறைகளின்படி, இதனை போட்டிகளின் போது பயன்படுத்த முற்றிலும் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளதும் இதனை அடுத்து, நிக் கிர்கியோஸ் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டிகளில் பங்கேற்க தற்காலிகத் தடை விதிப்பதாக சர்வதேச டென்னிஸ் ஒழுங்கமைவு நிறுவனம் (ITIA) அறிவித்துள்ளது. இந்த உத்தரவின் காரணமாக, அவர் சர்வதேசப் போட்டிகளில் விளையாட முடியாது.
அதுமட்டுமன்றி, ஏ.டி.பி, டபிள்யூ.டி.ஏ , கிராண்ட் ஸ்லாம் அமைப்புகள் அல்லது எந்தவொரு நாட்டின் தேசிய டென்னிஸ் சங்கங்கள் நடத்தும் தொடர்களில் பங்கேற்கவோ, அங்கு வீரர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கவோ அல்லது ஒரு பார்வையாளராகக் கலந்துகொள்ளவோ கூட அவருக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அதிரடி நடவடிக்கை குறித்து நிக் கிர்கியோஸ் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் உருக்கமான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "நான் ஒரு மிகப்பெரிய தவறைச் செய்துவிட்டேன், அதற்கான முழுப் பொறுப்பையும் ஏற்கிறேன். எனது குடும்பத்தினர், ஸ்பான்சர்கள், ரசிகர்கள் மற்றும் என்னை முன்மாதிரியாகக் கருதும் குழந்தைகளிடம் நான் மன்னிப்புக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். என் மீது நானே மிகுந்த ஏமாற்றமடைகிறேன்.
👀🚨 Nick Kyrgios on Instagram:— Tennis Masterr (@tennismasterr) August 19, 2026
" i wanted you to hear this from me first.
i recently failed a drug test in mallorca after testing positive for cocaine. i made a huge mistake and i take full responsibility for it.
i’m sorry to my fans, my family, my sponsors and everyone close… pic.twitter.com/9i9XndXp8c
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட முழங்கால் மற்றும் மணிக்கட்டு காயங்கள் என்னை உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் கடுமையாகப் பாதித்தன. எனது டென்னிஸ் வாழ்க்கையின் இறுதிப் பக்கங்களை நெருங்குவதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. அந்தத் தனிமையும், ஏமாற்றமுமே என்னை இந்த நிலைக்குத் தள்ளியது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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மேலும், இதிலிருந்து விடுபட அடுத்த 28 நாட்களுக்குச் சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் பொது வாழ்க்கையிலிருந்து முற்றிலும் விலகி இருக்கப் போவதாகவும், இக்கட்டான இச்சூழலில் தனது குடும்பத்தின் தனியுரிமைக்கு மதிப்பளிக்குமாறும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். சர்வதேச டென்னிஸ் நட்சத்திரமான நிக் கிர்கியோஸ், போதைப்பொருள் சர்ச்சையில் சிக்கி தற்காலிகத் தடையைப் பெற்றுள்ள சம்பவம் டென்னிஸ் ரசிகர்களைப் பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.