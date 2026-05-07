பாகிஸ்தான் தொடரை விட ஐபிஎல் முக்கியம்: ஆஸ்திரேலிய வாரியத்தின் அதிரடி முடிவு

ஆஸ்திரேலிய அணி
Published : May 7, 2026 at 9:12 PM IST

ஹைதராபாத்: நடைபெற்று வரும் ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசனில் இறுதிவரை ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் விளையாட அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் தற்போது வரையிலும் எந்த அணிகளும் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறாத நிலையில், எந்த நான்கு அணிகள் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது. இதற்காக ஐபிஎல் அணிகளும் தீவிர தயாரிப்புகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், ஆஸ்திரேலிய அணியானது மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுவதற்காக பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த ஒருநாள் தொடர் மே 30ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூன் 4ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ஆஸ்திரேலிய அணியும் கூடிய விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.

ஆனால், தற்சமயம் ஆஸ்திரேலிய அணியைச் சேர்ந்த பல்வேறு முன்னணி வீரர்கள் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடி வருகின்றனர். இதன் காரணமாக அவர்கள் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான தொடரில் விளையாடுவதற்காக ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகுவார்கள் என்ற சந்தேகமும் ஏற்பட்டது. இந்நிலையில் இதுகுறித்து ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் தெளிவான விளக்கத்தை வழங்கியுள்ளது.

அதில், ஐபிஎல் 20 தொடரின் இறுதிப்போட்டி மே 31ஆம் தேதி அஹ்மதாபாத்தில் நடைபெறவுள்ளது. அதன் காரணமாக ஐபிஎல் இறுதிப் போட்டி வரை ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் தங்கள் ஐபிஎல் அணிகளுடன் தொடரலாம என்றும், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர் மே 30-ம் தேதி தொடங்கினாலும், ஐபிஎல் ஒப்பந்தத்தில் உள்ள வீரர்களுக்கு இதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிவித்தது.

இதன் மூலம், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டன் பேட் கம்மின்ஸ், டிராவிஸ் ஹெட் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூருவின் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் போன்ற முக்கிய வீரர்கள் தொடரின் இறுதிவரை விளையாடுவது உறுதியாகியுள்ளது. ஏனெனில் இந்த இரு அணிகளும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேற அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கும் நிலையில், அந்த வீரர்களுக்கு பாகிஸ்தான் தொடரில் இருந்து விடுப்பு வழக்கப்பட்டுள்ளது.

அதே சமயம், ஐபிஎல் தொடரின் பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்குத் தகுதி பெறாத அணிகளில் விளையாடி வரும் வீரர்கள், தங்களின் லீக் போட்டிகள் முடிந்த கையோடு பாகிஸ்தான் தொடருக்கும் தயாராகும் படியும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த தொடரின் முதல் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் முக்கிய வீரர்கள் யாரும் விளையாட மாட்டார்கள் என்பது ரசிகர்களை சற்று கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

பாகிஸ்தான்-ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் தொடர் அட்டவணை

  • மே 23: ஆஸ்திரேலிய அணி இஸ்லாமாபாத் வந்தடைந்தது.
  • மே 30: முதல் ஒருநாள் போட்டி, ராவல்பிண்டி கிரிக்கெட் மைதானம்
  • ஜூன் 2: 2வது ஒருநாள் போட்டி, கடாஃபி மைதானம், லாகூர்
  • ஜூன் 4: 3வது ஒருநாள் போட்டி, கடாஃபி மைதானம், லாகூர்

