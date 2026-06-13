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ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் 2026: அரையிறுதியில் பிவி சிந்து போராடி தோல்வி; ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்

இந்த தோல்வி காரணமாக ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெறும் வாய்ப்பை தவறவிட்டுள்ள சிந்து, தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளார்.

பி.வி. சிந்து
பி.வி. சிந்து (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 13, 2026 at 2:37 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டியில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி. சிந்து, ஜப்பானின் அகானே யமாகுச்சியிடம் தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் சிட்னி நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிச் சுற்று ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனை பி.வி. சிந்து, உலகின் மூன்றாம் நிலை வீராங்கனையான ஜப்பானின் அகானே யமாகுச்சியை எதிர்கொண்டார்.

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், ஆரம்பம் முதலே சிந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். முதல் செட்டில் இரு வீராங்கனைகளும் புள்ளிகளுக்காகக் கடுமையாகப் போராடினர். இறுதியில் அகானே யமாகுச்சி 22-20 என்ற கணக்கில் போராடி முதல் செட்டைக் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் அகானே யமாகுச்சி மீண்டும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அசத்தியதுடன், 21-12 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் எளிதாக வென்றார். இதன் மூலம் அகானே யமாகுச்சி 22-20, 21-12 என்ற நேர் செட்களில் பி.வி. சிந்துவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

இதனையடுத்து நாளை நடைபெற இருக்கும் இறுதிப் போட்டியில் ஜப்பானின் அகானே யமாகுச்சி, தாய்லாந்தின் போர்ன்பாவி சோசுவாங்-யை எதிர்கொள்ளவுள்ளார். அதேசமயம் இந்த போட்டியில் தோல்வியைச் சந்தித்த பி.வி. சிந்து, இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதிபெறும் வாய்ப்பை இழந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளார்.

முன்னதாக அவர் இத்தொடரில் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி சாம்பியன் பட்டத்தைக் வெல்வார் என்று பெரிதும் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு பி.வி. சிந்துவின் இந்த தோல்வி பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. மற்றொரு இளம் இந்திய வீராங்கனையான தன்வி சர்மாவும் காலிறுதியிலேயே யமாகுச்சியிடம் தோற்று வெளியேறியிருந்தார்.

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இதுதவிர, ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்கள் கிரண் ஜார்ஜ், தருண் மனேபள்ளி ஆகியோர் அதிர்ச்சித் தோல்விகளைச் சந்தித்திருந்தாலும், மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் முன்னணி வீராங்கனை பி.வி. சிந்து மற்றும் இளம் வீராங்கனை தன்வி சர்மா ஆகியோரின் செயல்பாடுகள் ரசிகர்களுக்கு சற்று ஆறுதலை அளித்துள்ளன.

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