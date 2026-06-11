ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் 2026: காலிறுதிக்கு முன்னேறி பி.வி. சிந்து, தன்வி சர்மா அசத்தல்
ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் எம்.ஆர். அர்ஜுன் மற்றும் ஹரிஹரன் அம்சகருனன் ஜோடி காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.
Published : June 11, 2026 at 3:47 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில், இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து மற்றும் தன்வி சர்மா ஆகியோர் காலிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் சிட்னி நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில், இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனை பி.வி.சிந்து, சக நாட்டைச் சேர்ந்த இஷாராணி பருவாவை எதிர்கொண்டார். ஒரே நாட்டைச் சேர்ந்த இரு நட்சத்திர வீராங்கனைகள் நேருக்கு நேர் மோதியதால், போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்திருந்தது.
காலிறுதியில் சிந்து
இப்போட்டியில் தொடக்கத்தில் இருந்தே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சிந்து, இஷாராணி பரூவா கொடுத்த கடுமையான சவாலையும் கடந்து முதல் செட்டை 22-20 என்ற கணக்கில் போராடிக் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் அபாரமாக விளையாடிய சிந்து, 21-12 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் எளிதாக வென்றார்.
INTO THE QUARTERS! 💥🏸— BAI Media (@BAI_Media) June 11, 2026
A commanding Round of 16 performance sees our Indian shuttlers advance to the Quarterfinals of the Australian Open 2026.
The journey continues! 🇮🇳🔥 pic.twitter.com/KmWLxGOBzH
இதன் மூலம் பி.வி.சிந்து 22-20, 21-12 என்ற நேர் செட் கணக்கில் இஷாராணி பருவாவை வீழ்த்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், காலிறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். சமீப காலங்களாக பி.வி.சிந்து மற்ற தொடர்களில் காலிறுதி மற்றும் அரையிறுதிச் சுற்றுகளுடன் வெளியேறி ரசிகர்களை ஏமாற்றி வரும் நிலையில், இந்தத் தொடரிலாவது சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி கம்பேக் கொடுப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
தன்வி சர்மா அசத்தல்
அதேசமயம் இன்று நடைபெற்று மற்றொரு மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில், 17 வயதே ஆன இந்திய இளம் பேட்மிண்டன் வீராங்கனை தன்வி சர்மா, சக இந்திய வீராங்கனையான மாளவிகா பன்சோதை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியில் ஆரம்பம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய தன்வி, முதல் செட் ஆட்டத்தை 21-13 என்ற கணக்கில் எளிதாக வென்று மாளவிகாவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் அபாரமாக செயல்பட்ட தன்வி 21-15 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் வென்றார். இதன் மூலம் ஆட்ட முடிவில் தன்வி சர்மா 21-13, 21-15 என்ற நேர் செட் கணக்கில் மாளவிகா பன்சோதை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் காலிறுதிக்கும் முன்னேறி தன்வி சர்மா அசத்தியுள்ளார்.
Tanya Hemanth 🇮🇳 faces up to No.2 seed Pornpawee Chochuwong 🇹🇭.#BWFWorldTour #AustralianOpen2026 pic.twitter.com/jXYQ91fcQn— BWF (@bwfmedia) June 11, 2026
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இரட்டையர் பிரிவு அசத்தல்
இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் எம்.ஆர். அர்ஜுன் மற்றும் ஹரிஹரன் அம்சகருனன் ஜோடி, நியூசிலாந்தின் மைக்கேல் ஓவன் - டிலான் சோட்ஜாசா ஜோடியை எதிர்கொண்டனர். இந்த போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட இந்திய ஜோடி 21-17,21-07 என்ற நேர் செட் கணக்கில் நியூசிலாந்து ஜோடியை வீழ்த்தி, ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.