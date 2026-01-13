ETV Bharat / sports

அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவித்தார் அலீசா ஹீலி

இரண்டு ஒருநாள் உலகக் கோப்பைகள் மற்றும் ஆறு டி20 உலகக் கோப்பைகளை வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணிகளில் அலீசா ஹீலி அங்கம் வகித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அலீசா ஹீலி
அலீசா ஹீலி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 13, 2026 at 11:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: இந்தியா தொடருடன் அனைத்து விதமான கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வு பெறவுள்ளதாக ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி கேப்டன் அலீசா ஹீலி அறிவித்துள்ளார்.

இந்த ஆண்டு ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது நடைபெறவுள்ளது. இம்முறை உலகக் கோப்பை தொடரை இங்கிலாந்து நடத்தவுள்ளது. இதில் இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா, வெஸ்ட் இண்டீஸ், நியூசிலாந்து உள்பட பல முக்கிய அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளன. மேலும் போட்டிகள் ஜூன் 12 முதல் ஜூலை 15வரை நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த தொடரில் பங்கேற்பதற்காக அனைத்து அணிகளும் தற்போதிலிருந்தே தங்களின் தயாரிப்புகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதன் ஒருபகுதியாக இந்திய மகளிர் அணியானது எதிர்வரும் பிப்ரவரி மாதம் ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 டி20, ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி தொடங்கும் இந்த தொடர் மார்ச் 6ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது.

இதனையடுத்து இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளை அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் கூடிய விரைவில் அறிவிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில், இந்திய தொடருடன் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் அலீசா ஹீலி அறிவித்து ரசிகர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார். இதன் மூலம் அவர் தனது 16 ஆண்டுகால கிரிக்கெட் வாழ்க்கைக்கு குட் பை சொல்லவுள்ளார்.

ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணிக்காக கடந்த கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான அலீசா ஹீலி இதுநாள் வரையிலும் 10 டெஸ்ட், 123 ஒருநாள் மற்றும் 162 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். இதில் அவர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 3 அரைசதங்களுடன் 489 ரன்களையும், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 7 சதங்கள், 18 அரைசதங்களுடன் 3,563 ரன்களையும், டி20 கிரிக்கெட்டில் ஒரு சதம், 17 அரைசதங்கள் என 3,054 ரன்களையும் எடுத்துள்ளார்.

மேலும் அவர் இரண்டு முறை ஒருநாள் உலகக் கோப்பையும், 6 முறை டி20 உலகக் கோப்பை தொடரை வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணியிலும் இடம் பிடித்திருந்தார். இதுதவிர அலீசா ஹீலி தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 2024ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை, 2025ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர்களில் அரையிறுதி சுற்று வரை முன்னேறி இருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில் தனது ஓய்வு முடிவு குறித்து பேசிய ஹீலி, "வரவிருக்கும் இந்தியாவுக்கு எதிரான தொடர் ஆஸ்திரேலியாவுக்கான எனது கடைசி தொடராக இருக்கும். மேலும் இந்த ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பையில் நான் விளையாடப் போவதில்லை. அதனால் இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 தொடரிலும் நான் விளையாடப் போவதில்லை. மேலும் சொந்த மண்ணில் ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் தொடருடன் நான் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறவுள்ளேன்" என்று கூறியுள்ளார்.

இதையும் படிங்க

அலீசா ஹீலி சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்திருக்கும் நிலையில், ஆஸ்திரேலிய அணியின் எதிர்கால கேப்டனுக்கான தேர்வில் தஹ்லியா மெக்ராத், ஆஷ்லே கார்ட்னர், போப் லிட்ச்ஃபீல்ட் ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

TAGGED:

ALYSSA HEALY RETIREMENT
ALYSSA HEALY ANNOUNCES RETIREMENT
ALYSSA HEALY LAST SERIES
அலிசா ஹீலி
ALYSSA HEALY ANNOUNCES RETIREMENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.