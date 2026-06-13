ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026: தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி
ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜார்ஜியா வெர்ஹாம் ஆட்ட நாயகியாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
Published : June 13, 2026 at 11:09 PM IST
ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 65 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது.
ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் இங்கிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டி மான்செஸ்டரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய அந்த அணியில் ஜார்ஜியா வோல் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், பெத் மூனி 7 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர்.
பின்னர் களமிறங்கிய ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட் அரைசதம் கடந்து அசத்திய நிலையில் 50 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த வீராங்கனைகளில் எல்லிஸ் பெர்ரி 36 ரன்களையும், ஜார்ஜியா வெர்ஹாம் 32 ரன்களையும் சேர்த்த நிலையில் மற்ற வீராங்கனைகள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 172 ரன்களை சேர்த்தது. தென்னாப்பிரிக்க தரப்பில் அயபொங்கா காகா, நதின் டி கிளார்க், மலபா ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணியிலும் தொடக்க வீராங்கனைகள் சுனே லூஸ் ஒரு ரன்னிலும், அன்னேரி டெர்க்சன் 4 ரன்களிலும் என விக்கெட்டை இழந்தனர். பின்னர் இணைந்த லாரா வோல்வார்ட் - நதின் டி கிளார்க் இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் வோல்வார்ட் 44 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, நதின் டி கிளார்க் 25 ரன்களுக்கும் என ஆட்டமிழந்தனர்.
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அதன்பின் களமிறங்கிய வீராங்கனைகளும் சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி 16.4 ஓவர்களில் 107 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் ஜார்ஜியா வெர்ஹாம் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 65 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணியை வீழ்த்தி, தொடரையும்வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.