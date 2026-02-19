ETV Bharat / sports

மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்: ஆஸ்திரேலியாவிடம் போராடி வீழ்ந்தது இந்தியா

இன்றைய வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி
ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 19, 2026 at 5:22 PM IST

கான்பெர்ரா: ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி 19 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தது.

ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய மகளிர் அணி தற்சமயம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று அசத்தியது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி இன்று கான்பெர்ராவிலுள்ள மனுகா ஓவல் மைதானைத்தில் நடைபெற்றது.

இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய மகளிர் அணி முதலில் பௌலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு ஜார்ஜியா வோல் மற்றும் பெத் மூனி இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் ஜார்ஜியா வோல் தனது அரைசதத்தையும் பதிவு செய்து அசத்தினார். இதன் மூலம் இருவருடைய பார்ட்னர்ஷிப்பும் 120 ரன்களையும் கடந்திருந்தது.

அதன் பின் இந்த போட்டியில் அரை சதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட பெத் மூனி 46 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, மற்றொரு தொடக்க வீராங்கனை ஜார்ஜியா வோல் 11 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 88 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து சதமடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். பின்னர் களமிறங்கிய வீராங்கனைகளால் இந்தியாவின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இதன் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 163 ரன்களை எடுத்தது. இந்திய அணி தரப்பில் அருந்ததி ரெட்டி 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணிக்கு ஸ்மிருதி மந்தனா மற்றும் ஷஃபாலி வர்மா இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கியதுடன், அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தையும் அமைத்தனர்.

இதில் ஷஃபாலி வர்மா 29 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸும் 4 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அவர்களைத் தொடர்ந்து ஸ்மிருதி மந்தனாவும் 31 ரன்களை எடுத்த கையோடு ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் மற்றும் ரிச்சா கோஷ் அணியின் விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், சீரான வேகத்தில் ஸ்கோரையும் உயர்த்தினர்.

இதில் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 36 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, 19 ரன்களை சேர்த்த கையோடு ரிச்சா கோஷும் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய இந்திய வீராங்கனைகளும் ஆஸ்திரேலியாவின் பந்து வீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர். இதன் காரணமாக இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 144 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது.

ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் ஆஷ்லே கார்ட்னர் 3 விக்கெட்டுகளையும், கிம் கார்த், அனபெல் சதர்லேண்ட், சோஃபி மோலினக்ஸ் உள்ளிட்டோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 19 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய மகளிர் அணியை வீழ்த்தியதுடன், டி20 தொடரையும் 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்துள்ளது.

