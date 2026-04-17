15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வங்கதேச மண்ணில் களமிறங்கும் ஆஸ்திரேலியா
ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணி எதிர்வரும் ஜூன் மாதம் வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது.
Published : April 17, 2026 at 6:20 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய அணி 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் சமீபத்தில் முடிவடைந்த நிலையில், தற்சமயம் அனைத்து அணிகளும் எதிர்வரும் 2027ஆம் ஆண்டு தென்னாப்பிரிக்கா, நமீபியா மற்றும் ஜிம்பாப்வேவில் நடைபெறும் ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான தயாரிப்புகளில் ஈடுபட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக, ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்து ஒருநாள் தொடரில் விளையாட ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
அதன் ஒருபகுதியாக, ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியும் எதிர்வரும் ஜூன் மாதம் வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடும் என்று ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. மேலும் இத்தொடருக்கான போட்டி அட்டவணையையும் அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
குறிப்பாக ஆஸ்திரேலிய அணி 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வங்கதேசத்தில் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. கடைசியாக 2011ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திரேலியா அணி வங்கதேசத்தில் ஒருநாள் தொடரை விளையாடி இருந்தது. அதன்பின் தற்போது 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் அங்கு ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாட உள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த தொடரின் மீதான எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
இதில், இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடரானது ஜூன் 9 முதல் 14ஆம் தேதி வரையிலும், டி20 தொடரானது ஜூன் 17 முதல் 21ஆம் தேதி வரையிலும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒருநாள் போட்டிகள் அனைத்தும் டாக்காவிலும், டி20 போட்டிகள் சிட்டாகாங்கிலும் நடைபெறும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொடரை முடித்த கையோடு வங்கதேச அணி ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது.
இதையும் படிங்க
வங்கதேசம் - ஆஸ்திரேலியா போட்டி அட்டவணை
- ஜூன் 09 - முதல் ஒருநாள் போட்டி-டாக்கா
- ஜூன் 11 - இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி-டாக்கா
- ஜூன் 14 - மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி-டாக்கா
- ஜூன் 17 - முதல் டி20 போட்டி-சிட்டகாங்
- ஜூன் 19 - இரண்டாவது டி20 போட்டி-சிட்டகாங்
- ஜூன் 21 - மூன்றாவது டி20 போட்டி-சிட்டகாங்