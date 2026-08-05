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பார்டர்-கவாஸ்கர் கோப்பை 2027: பயிற்சிப் போட்டிகளைத் தவிர்க்கும் ஆஸ்திரேலியா; காரணம் என்ன?

பார்டர்-கவாஸ்கர் கோப்பைத் தொடருக்கு முன்பாக நடைபெறும், உள்ளூர் அணிகளுக்கு எதிரான பாரம்பரியமான பயிற்சிப் போட்டிகளைத் தவிர்க்க ஆஸ்திரேலிய அணி முடிவு செய்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய அணி
ஆஸ்திரேலிய அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 5, 2026 at 2:35 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ள பார்டர்-கவாஸ்கர் கோப்பை டெஸ்ட் தொடருக்கான பயிற்சிப் போட்டிகளில் ஆஸ்திரேலிய அணி பங்கேற்காது என்று அந்த அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஆண்ட்ரூ மெக்டொனால்ட் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையிலான புகழ்பெற்ற 'பார்டர்-கவாஸ்கர் கோப்பை' டெஸ்ட் தொடர், வரும் 2027-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 21 அன்று தொடங்குகிறது. மொத்தம் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கிரிக்கெட் தொடருக்காக, ஆஸ்திரேலிய அணி இந்தியாவுக்குச் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளது. நாக்பூரில் தொடங்கும் இந்த தொடரின் அடுத்தடுத்த போட்டிகள் சென்னை, கவுகாத்தி, ராஞ்சி மற்றும் அஹ்மதாபாத் ஆகிய நகரங்களில் நடைபெறவுள்ளன.

உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் அங்கமாக நடைபெறும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இந்த டெஸ்ட் தொடரை எதிர்நோக்கிக் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். இந்நிலையில், உள்ளூர் அணிகளுக்கு எதிரான பாரம்பரியமான பயிற்சிப் போட்டிகளைத் தவிர்க்க ஆஸ்திரேலிய அணி முடிவு செய்துள்ளது. அதற்குப் பதிலாக, ஆடுகளத்தின் தன்மையை அறிந்து, அதற்கேற்ப தங்களை மாற்றிக்கொள்ள ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அல்லது பெங்களூருவில் சிறப்புப் பயிற்சி முகாம்களை நடத்த அந்த அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஆண்ட்ரூ மெக்டொனால்ட் திட்டமிட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து ஓங்கிப் பேசிய அவர், "இந்திய ஆடுகளங்களின் தன்மைக்கு ஏற்ப வீரர்கள் தங்களைத் தயார்படுத்திக்கொள்ள எங்களுக்கு போதிய அவகாசம் உள்ளது. இதற்காக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அல்லது பெங்களூரு போன்ற இடங்களில் சிறப்புப் பயிற்சி முகாம்களை நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளோம். எங்களது கடந்த இரண்டு இந்தியச் சுற்றுப்பயணங்களைப் போலவே, இம்முறையும் வழக்கமான பயிற்சிப் போட்டிகளைத் தவிர்க்க முடிவு செய்துள்ளோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

பொதுவாக, வெளிநாட்டு அணிகள் இந்தியாவுக்குச் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும்போது, முதன்மைத் தொடர் தொடங்கும் முன்பாக இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட் அணிகளுடன் இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் கொண்ட பயிற்சிப் போட்டிகளில் விளையாடுவது வழக்கமாகும். இந்த போட்டிகள் இளம் வீரர்களுக்கு சர்வதேச தரத்திலான பந்துவீச்சாளர்களையும் பேட்ஸ்மேன்களையும் எதிர்கொள்ளும் ஒரு வாய்ப்பை வழங்கி வந்தன.

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ஆனால், தற்போது ஆஸ்திரேலிய அணி இந்த பாரம்பரிய முறையைத் தவிர்த்துவிட்டு நேரடியாகப் பயிற்சி பெற முடிவு செய்துள்ளது. வீரர்களின் பாதுகாப்பு ரீதியாக இந்த முடிவு சரியானதாக இருந்தாலும், கிரிக்கெட்டின் பழமையான பாரம்பரியம் கைவிடப்படுவது கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதுறத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

BORDER GAVASKAR TROPHY
WARM UP MATCHES
ANDREW MCDONALD
பார்டர் கவாஸ்கர் கோப்பை 2027
INDIA VS AUSTRALIA

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