ஜிம்பாப்வே vs ஆஸ்திரேலியா | டிராவிஸ் ஹெட் அதிரடி சதம்; ஒருநாள் தொடரை வென்றது ஆஸ்திரேலியா!
ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரையும் ஆஸ்திரேலிய அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
Published : September 19, 2026 at 9:26 AM IST
ஹைதராபாத்: ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 84 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஜிம்பாப்வே - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு டிராவிஸ் ஹெட் மற்றும் கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர்.
இதில் இருவரும் அரைசதம் கடந்ததுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 130 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர். பின்னர் 53 ரன்களில் மிட்செல் மார்ஷ் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய டிராவிஸ் ஹெட் சதம் விளாசி அசத்தினார். அதன்பின் 15 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 112 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு டிராவிஸ் ஹெட்டும் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.
Back in the ODI fold and Travis Head brings up his century against Zimbabwe 💯👏— ICC (@ICC) September 18, 2026
📝: https://t.co/RJq99AivR5 pic.twitter.com/oJW0YxZqea
அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களில் கூப்பர் கானோலி 78 ரன்களையும், ஆலிவர் பீக் 41 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 356 ரன்களைச் சேர்த்தது. ஜிம்பாப்வே அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய பிராட் எவான்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும், வெலிங்டன் மசகட்சா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
அதன்பின் இமாலய இலக்கை நோக்கி களமிஇறங்கிய ஜிம்பாப்வே அணிக்கு பிரையன் பென்னட் மற்றும் பென் கரண் இணை சிறப்பான தொடக்கத்தைக் கொடுத்தது. இதில் பென்னட் 23 ரன்களிலும், பென் கரண் 30 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். அதன்பின் களமிறங்கிய இன்னசென்ட் கையா 34 ரன்களிலும், பிரெண்டன் டெய்லர் 39 ரன்களிலும், கிரெய்க் எர்வின் 38 ரன்களிலும் என சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
தொடர்ந்து களமிஇறங்கிய கேப்டன் சிக்கந்தர் ரஸா 45 ரன்களையும், வெஸ்லி மதவெரே 26 ரன்களையும் சேர்த்து ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த வீரர்களாலும் பெரிதளவில் சோபிக்க முடியவில்லை. இதனால் ஜிம்பாப்வே அணி 48.3 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 272 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் மேத்யூ ரென்ஷா, கூப்பர் கானோலி, ஆடம் ஜாம்பா மற்றும் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
Australia secure an unassailable 2-0 series lead after an incredible batting performance against Zimbabwe 💪— ICC (@ICC) September 18, 2026
📝: https://t.co/RJq99AivR5 pic.twitter.com/o4wibX32L8
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இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி 84 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஜிம்பாப்வே அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரையும் ஆஸ்திரேலிய அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இந்தப் போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சதம் விளாசிய ஆஸ்திரேலிய வீரர் டிராவிஸ் ஹெட் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.