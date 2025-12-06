பரபரப்பான கட்டத்தில் பகலிரவு டெஸ்ட் போட்டி! தோல்வியைத் தவிர்க்க போராடும் இங்கிலாந்து!
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான பகலிரவு டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் ஆஸ்திரேலிய அணி 177 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றது.
Published : December 6, 2025 at 6:10 PM IST
பிரிஸ்பேன்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான பகலிரவு டெஸ்ட் போட்டியின் மூன்றாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இங்கிலாந்து அணி 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 134 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்துள்ளது.
இங்கிலாந்து - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான ஆஷஸ் தொடரின் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி பிரிஸ்பேனில் டிசம்பர் 04ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி ஜோ ரூட்டின் அபாரமான சதத்தின் மூலம் முதல் இன்னிங்ஸில் 336 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது.
இதில் அதிகபட்சமாக இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஜோ ரூட் 15 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 138 ரன்களையும், ஜாக் கிரௌலி 76 ரன்களையும் சேர்த்தனர். ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் மிட்செல் ஸ்டார்க் 6 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இதனையடுத்து முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி முன்னிலைப் பெற்றது.
How about that shot from Mitchell Starc to bring up 50!#Ashes | #MilestoneMoment | @nrmainsurance pic.twitter.com/fq6JmqMUP1— cricket.com.au (@cricketcomau) December 6, 2025
இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் ஆஸ்திரேலிய அணி 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 378 ரன்களைச் சேர்த்தது. இந்நிலையில் 44 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இன்று மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடர்ந்த ஆஸ்திரேலிய அணியில் அலெக்ஸ் கேரி அரைசதம் கடந்தார். அதேசமயம் மறுபக்கம் இருந்த மைக்கேல் நேசர் 16 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, 63 ரன்களில் அலெக்ஸ் கேரியும் விக்கெட்டை இழந்தார்.
Mitch Starc brought up his highest score in Test cricket in nine years, fresh off his 6 wickets in the first innings. What a player, seriously 🔥#Ashes live blog: https://t.co/2htO3lNuXL pic.twitter.com/H0CVQWkOuD— cricket.com.au (@cricketcomau) December 6, 2025
அதன்பின் களமிறங்கிய மிட்செல் ஸ்டார்க்கும் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், 13 பவுண்டரிகளுடன் 77 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 511 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. இங்கிலாந்து தரப்பில் பிரைடன் கார்ஸ் 4 விக்கெட்டுகளையும், பென் ஸ்டோக்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
Seeing double! That's two incredible caught and bowleds in quick succession for Michael Neser. #Ashes | #PlayoftheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/dXhQIenLsr— cricket.com.au (@cricketcomau) December 6, 2025
பின்னர் 177 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில் இரண்டாம் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு ஜாக் கிரௌலி மற்றும் பென் டக்கெட் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை கொடுத்தனர். இதில் டக்கெட் 15 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய ஆலி போப் 26 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். மறுமுனையில் அரைசதத்தை நெருங்கிய ஜாக் கிரௌலியும் 44 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தார்.
அதன்பின் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜோ ரூட் மற்றும் ஹாரி ப்ரூக் ஆகியோர் தலா 15 ரன்களுக்கும், ஜேமி ஸ்மித் 4 ரன்களுக்கும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக மூன்றாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இங்கிலாந்து அணி 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 134 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளது. இதில் பென் ஸ்டோக்ஸ் மற்றும் வில் ஜேக்ஸ் தலா 4 ரன்களுடன் களத்தில் உள்ளனர்.
ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் மிட்செல் ஸ்டார்க், மைக்கேல் நேசர் மற்றும் ஸ்காட் போலண்ட் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளனர். இதனையடுத்து 43 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில், இங்கிலாந்து அணி நாளை நான்காம் நாள் ஆட்டத்தை தொரவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.