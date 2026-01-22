ETV Bharat / sports

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் 2026: ஜோகோவிச், ஜானிக் சின்னர், ஸ்வியாடெக் அசத்தல் வெற்றி

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இரண்டாம் சுற்று ஆட்டத்தில் கிரீஸின் ஸ்டெஃபானோஸ் சிட்சிபாஸ் தோல்வியடைந்து தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

நோவாக் ஜோகோவிச்
நோவாக் ஜோகோவிச் (AP)
மெல்போர்ன்: ஆஸ்திரேலிய ஓபன் இரண்டாவது சுற்று ஆட்டங்களில் நோவாக் ஜோகோவிச், ஸ்டான் வாவ்ரிங்கா, ஜானிக் சின்னர் உள்ளிட்டோர் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இரண்டாம் சுற்று ஆட்டத்தில் முன்னாள் உலக நம்பர் 1 வீரரான செர்பியாவை சேர்ந்த் நோவாக் ஜோகோவிச், இத்தாலியை சேர்ந்த பிரான்செஸ்கோ மேஸ்ட்ரெல்லயை எதிர்கொண்டார். இதில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக செயல்பட்ட ஜோகோவிச் முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் ஆதிக்கம் செலுத்திய ஜோகோவிச் 6-2 என்ற கணக்கிலும், மூன்றாவது செட்டை 6-2 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம் நோவாக் ஜோகோவிச் 6-3, 6-2, 6-2 என்ற கணக்கில் பிரான்செஸ்கோ மேஸ்ட்ரெல்லியை வீழ்த்தி மூன்றாம் சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

அதே போல் இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் முன்னாள் நம்பர் 1 வீரரான இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னர், ஆஸ்திரேலியாவின் ஜேம்ஸ் டக்வொர்த்தை எதிர்த்து போட்டிட்டார். இந்த போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட சின்னர் 6-1, 6-4, 6-2 என்ற கணக்கில் டக்வொர்த்தை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

மற்றொரு ஆட்டத்தில் சுவிட்சர்லாந்தைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீரரான ஸ்டான் வாவ்ரிங்கா, பிரான்ஸை சேர்ந்த ஆர்தர் ஜியாவை எதிர்கொண்டார். இதில் ஆட்டத்தின் முதல் செட்டை ஜியா 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் விளையாடிய வாவ்ரிங்கா இரண்டாவது செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் வென்றார்.

அதனைத் தொடர்ந்து மூன்றாவது செட்டில் கம்பேக் கொடுத்த ஜியா 6-3 என்ற கணக்கில் செட்டை வென்றார். பின்னர் சிறப்பாக செயல்பட்ட வாவ்ரிங்கா 7-5, 7-6 என அடுத்தடுத்த செட்களை வென்றார். இதன் மூலம் ஸ்டான் வாவ்ரிங்கா 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 என்ற செட் கணக்கில் ஆர்தர் ஜியாவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

அதே சமயம் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் உலகின் இரண்டாம் நிலை வீராங்கனையான போலாந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், செக் குடியரசின் மேரி பௌஸ்கோவாவை எதிர் கொண்டார். இதில் இகா ஸ்வியாடெக் 6-2, 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் மேரி பௌஸ்கோவாவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேற்றி அசத்தியுள்ளார்.

மற்றொரு ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் ஜப்பானைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீராங்கனை நவோமி ஒசாகா, ரொமேனியாவைச் சேர்ந்த் சொரானா சிர்ஸ்டியாவை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியில் முதல் செட்டை ஒசாகா 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றிய நிலையில், இரண்டாவது செட்டை சொரானா 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற மூன்றாவது செட் ஆட்டத்தில் அபாரமாக செயல்பட்ட ஒசாகா 6-2 என்ற கணக்கில் வென்றார். இதன் மூலம் நவோமி ஒசாகா 6-3, 4-6, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் சொரானா சிர்ஸ்டியாவை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார். மேலும் அமண்டா அனிசிமோவா, ஜெசிகா பெகுலா உள்ளிட்ட வீராங்கனைகளும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளனர்.

