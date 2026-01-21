ஆஸ்திரேலிய ஓபன் 2026: மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறிய மெத்வதேவ், அல்காரஸ், சபலென்கா
மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இரண்டாம் சுற்றில் அரினா சலலென்கா, கோகோ கஃப் ஆகியோரும் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
Published : January 21, 2026 at 6:32 PM IST
மெல்போர்ன்: ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இரண்டாம் சுற்று ஆட்டங்களில் கார்லோஸ் அல்காரஸ், அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ், டேனியல் மெத்வதேவ் உள்ளிட்டோர் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளனர்.
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற இரண்டாவது சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பர் 1 வீரரான ஸ்பெயினின் கார்லோஸ் அல்காரஸ், ஜெர்மனியின் யானிக் ஹான்ஃப்மேனை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியின் முதல் சுற்றில் சிறப்பாக செயல்பட்ட இருவரும் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்ற ஆட்டத்தின் பரபரப்பும் அதிகரித்தது.
ஆடவர் பிரிவு
இதில் அல்காரஸ் 7-6 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டை கைப்பற்றி அசத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட அல்காரஸ் இரண்டாவது செட்டை 6-3 என்ற கணக்கிலும், மூன்றாவது செட்டை 6-2 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் கார்லோஸ் அல்காரஸ் 7-6, 6-3, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் யானிக் ஹான்ஃபர்மேனை வீழ்த்தி மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
மற்றொரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் உலகின் முன்னாள் நம்பர் 1 வீரரான ரஷ்யாவின் டேனியல் மெத்வதேவ், பிரான்சின் குவென்டின் ஹாலிஸை எதிர்கொண்டார். இதில் முதல் செட் ஆட்டத்தில் மெத்வதேவ் 6-7 என்ற கணக்கில் தோல்வியைத் தழுவினார். அதன்பின் சுதாரித்து விளையாடிய மெத்வதேவ் 6-3 என்ற கணக்கில் இரண்டாவது செட்டை கைப்பற்றி தனது கம்பேக்கை எதிர்கொண்டார்.
அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஆட்டத்திலும் திறம்பட செயல்பட்ட மெத்வதேவ், மூன்றாவது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கிலும், நான்காவது செட்டை 6-2 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் டேனியல் மெத்வதேவ் 6-7, 6-3, 6-4,6-2 என்ற கணக்கில் குவென்டின் ஹாலிஸை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
மற்றோரு ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இரண்டாவது சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் மூன்றாம் நிலை வீரரான ஜெர்மனியில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ், பிரான்சின் அலெக்சாண்டர் முல்லரை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தினார். இதில் முதல் செட்டை ஸ்வெரெவ் 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்ற, இரண்டாவது செட்டில் முல்லர் 6-4 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றி தனது பதிலடியைக் கொடுத்திருந்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து சுதாரித்து விளையாடிய அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ் மூன்றாவது செட்டை 6-3 என்ற கணக்கிலும், நான்காவது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் மூலம் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ் 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் அலெக்சாண்டர் முல்லரை வீழ்த்தியதுடன், அடுத்த செட்டிற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
மகளிர் பிரிவு
இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இரண்டாம் சுற்று ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பர் 1 வீராங்கனையான பெல்லாரசின் அரினா சபலென்கா, சீன வீராங்கனை ஜுவொக்ஷுவன் பாய் -யை எதிர்கொண்டார். இதில் ஆரம்பம் முதலே அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த சபலென்கா முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது செட்டை 6-1 என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி வெற்றியைப் பதிவு செய்தார்.
மற்றொரு மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த இளம் வீராங்கனை கோகோ கஃப், செர்பியாவின் ஓல்கா டானிலோவிச் எதிர்கொண்டார். இதில் கோகோ கஃப் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் 6-2, 6-2 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஓல்கா டானிலோவிச்சை வீழ்த்தி மூன்றாம் சுற்றுக்கு முன்னேறினார். மற்ற போட்டிகளில் ஜாஸ்மின் பாவோலினி, எலினா ஸ்விடோலினா உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீராங்கனைகள் வெற்றி பெற்றனர்.