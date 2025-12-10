ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர்: 3-வது போட்டிக்கான ஆஸி. அணி அறிவிப்பு; கம்பேக் கொடுத்த பாட் கம்மின்ஸ்
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடும் ஆஸ்திரேலிய அணியில், பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சாம் கொன்ஸ்டாஸுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.
Published : December 10, 2025 at 10:17 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் மூன்றாவது போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், காயத்திலிருந்து மீண்டு அணிக்கு திரும்பிய பாட் கம்மின்ஸ் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில், நடந்து முடிந்த முதலிரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 2-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இதனையடுத்து இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டி டிசம்பர் 17ஆம் தேதி அடிலெய்டில் உள்ள ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி வெல்லும் பட்சத்தில், நடப்பு ஆஷஸ் தொடரை 3-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றும். இதனால் இந்த போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
Australia has named its squad for the third #Ashes Test in Adelaide: https://t.co/vlep9WVt1g pic.twitter.com/SyLgLlppPE— cricket.com.au (@cricketcomau) December 10, 2025
இந்நிலையில், இப்போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில் காயம் காரணமாக முதலிரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடாத பாட் கம்மின்ஸ், தற்சமயம் மீண்டும் அணிக்கு திரும்பியுள்ளார். மேற்கொண்ட ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் கேப்டனாகவும் அவர் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
முன்னதாக அவர் முதலிரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடாததன் காரணமாக, ஸ்டீவ் ஸ்மித் அணியை வழிநடத்தி இருந்தார். மேலும் காயம் காரணமாக இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடாத உஸ்மான் கவாஜாவிற்கு மீண்டும் அணியில் இடம் கிடைத்துள்ளது. இருப்பினும் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சாம் கொன்ஸ்டாஸ் இந்த முறையும் அணியில் இடம்பிடிக்க தவறியுள்ளார்.
What changes do you think Australia should make going into the third #Ashes Test in Adelaide?— cricket.com.au (@cricketcomau) December 10, 2025
More here: https://t.co/vlep9WVt1g pic.twitter.com/3dKJ0eNXpF
முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் காயம் காரணமாக, தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளிலிருந்து விலகியதை அடுத்து, பிராண்டன் டாகெட் தனது இடத்தை தக்கவைத்துள்ளார். மற்றபடி, முதலிரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய வீரர்கள் தங்கள் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர்.
இங்கிலாந்து அணியைப் பொறுத்தவரையில் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் மார்க் வுட் காயம் காராணமாக நடப்பு ஆஷஸ் தொடரின் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக மேத்யூ ஃபிஷர் இங்கிலாந்து டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
Absolutely gutted for you, Woody.— England Cricket (@englandcricket) December 9, 2025
After working so hard to get back, we're all with you ❤️
ஆஸ்திரேலிய அணி (மூன்றாவது போட்டிக்கு): பாட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), ஸ்காட் போலண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, பிரெண்டன் டாகெட், கேமரூன் கிரீன், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், உஸ்மான் கவாஜா, மார்னஸ் லாபுஷாக்னே, நாதன் லையன், மைக்கேல் நெசர், ஸ்டீவ் ஸ்மித், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜேக் வெதரால்ட், பியூ வெப்ஸ்டர்
ஆஷஸ் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், ஷோயப் பஷீர், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஹாரி புரூக், பிரைடன் கார்ஸ், ஜாக் கிராலி, பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஓல்லி போப், மேத்யூ பாட்ஸ், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்கு, மேத்யூ ஃபிஷர்*.