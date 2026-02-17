டி20 உலகக் கோப்பை 2026: லீக் சுற்றுடன் வெளியேறிய ஆஸ்திரேலியா; சூப்பர் 8-ல் ஜிம்பாப்வே
நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் கோப்பையை வெல்லும் அணிகளில் ஒன்றாக கணிக்கப்பட்ட ஆஸ்திரேலியா லீக் சுற்றுடன் தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளது.
Published : February 17, 2026 at 6:48 PM IST
பல்லகலே: இன்று நடைபெற இருந்த ஜிம்பாப்வே மற்றும் அயர்லாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முக்கியமான ஆட்டம் பலத்த மழை காரணமாக டாஸ் வீசப்படாமல் கைவிடப்பட்டது
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 20 அணிகள் நான்கு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு, லீக் சுற்றில் பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகின்றன. இந்த லீக் சுற்றில் ஒவ்வொரு குழுவின் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிப் பெறும் வாய்ப்பை பெறும் வகையில் அட்டவணை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனையடுத்து கடந்த பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி முதல் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான லீக் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் இன்று நடைபெற இருந்த 32ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் சி பிரிவில் இடம் பிடித்திருந்த ஜிம்பாப்வே மற்றும் அயர்லாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்த இருந்தன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி பல்லகலேவில் உள்ள சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற இருந்தது.
Zimbabwe seal a Super 8 spot at the #T20WorldCup as rain has the final say in Kandy.— ICC (@ICC) February 17, 2026
📝: https://t.co/8G1G5WST9V pic.twitter.com/P6Sh5gpIAC
ஆனால் தொடர் மழை காரணமாக இந்த போட்டியின் டாஸ் நிகழ்வானது தாமதமானது. பின்னர் மழை தொடர்ந்து நீடித்த காரணத்தால் ஜிம்பாப்வே - அயர்லாந்து போட்டியானது டாஸ் வீசப்படால் கைவிடப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் ஜிம்பாப்வே மற்றும் அயர்லாந்து அணிகளுக்கு தலா ஒரு புள்ளியும் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு ஜிம்பாப்வே அணி முன்னேறியுள்ளது.
முன்னதாக ஜிம்பாப்வே அணி விளையாடிய முதலிரண்டு லீக் போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்ற நிலையில், இந்த போட்டியில் கிடைத்த ஒரு புள்ளியுடன் சேர்த்து மொத்தமாக 5 புள்ளிகளை கைப்பற்றியதன் காரணமாக அந்த அணிக்கு சூப்பர் 8 வாய்ப்பானது கிடைத்துள்ளது. இதன் மூலம் கடந்த 2009ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு ஜிம்பாப்வே அணியானது சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
We’ve done it! 🇿🇼 🥳— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) February 17, 2026
#T20WorldCup pic.twitter.com/DH887WL0Cl
அதேசமயம் நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் கோப்பையை வெல்லும் அணிகளில் ஒன்றாக கணிக்கப்பட்ட ஆஸ்திரேலியா லீக் சுற்றுடன் தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளது. ஏனெனில் ஆஸ்திரேலிய அணி இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் இதுவரை விளையாடிய 3 லீக் ஆட்டங்களில் ஒன்றில் வெற்றியையும், இரண்டில் தோல்வியையும் தழுவியது. இதனால் தற்மயம் அந்த அணியின் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கான வாய்ப்பும் தகர்ந்துள்ளது.
டி20 உலகக் கோப்பை 2026 சூப்பர் 8 சுற்று
- குரூப் 1 - வெஸ்ட் இண்டீஸ், இந்தியா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா
- குரூப் 2 - இங்கிலாந்து, இலங்கை, நியூசிலாந்து மற்றும் அமெரிக்கா/பாகிஸ்தான்