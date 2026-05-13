மகளிர் டி20 உலகக்கோப்பை 2026: சோஃபி மோலினக்ஸ் தலைமையில் ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிப்பு

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியில் இருந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் டார்சி பிரௌன் நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 13, 2026 at 4:13 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடும் சோஃபி மோலினக்ஸ் தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் எதிர்வரும் ஜூன் 12ஆம் தேதி முதல் இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடைபெறவுள்ளது. மொத்தம் 12 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடருக்கான போட்டி அட்டவணையும் சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, போட்டியில் பங்கேற்கும் 12 அணிகளும் இரு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு லீக் சுற்றில் விளையாடவுள்ளன.

லீக் சுற்றின் முடிவில் முதலிரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் வகையில் அட்டவணை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் குரூப் ஏ பிரிவில், இந்திய, ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா, பாகிஸ்தான், வங்கதேசம் மற்றும் நெதர்லாந்து அணிகள் இடம் பிடித்துள்ளன. அதே சமயம் குரூப் பி பிரிவில், வெஸ்ட் இண்டீஸ், இங்கிலாந்து, நியூசிலாந்து, இலங்கை, அயர்லாந்து மற்றும் ஸ்காட்லாந்து அணிகள் இடம் பிடித்துள்ளன.

இதையடுத்து டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு தயாராகும் வகையில் அனைத்து அணிகளும் பயிர்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளை அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றன. அதன் ஒருபகுதியாக முன்னாள் சாம்பியனான ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.

இதில் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியின் கேப்டனாக சோஃபி மோலினக்ஸும், அணியின் துணைக் கேப்டனாக ஆஷ்லே கார்ட்னரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதுதவிர்த்து, நட்சத்திர வீராங்கனைகள் கிரேஸ் ஹாரிஸ், அலனா கிங், போப் லிட்ச்ஃபீல்ட், பெத் மூனி, எல்லிஸ் பெர்ரி, தஹ்லியா மெஹ்ராத், அனபெல் சதர்லேண்ட் மற்றும் ஜார்ஜியா வோல் ஆகியோருக்கும் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதேசமயம், வேகப்பந்து வீச்சாளர் டார்சி பிரௌன் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் டி20 அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணிக்காக கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான டார்சி பிரௌன் இதுவரை 41 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 34 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய நிலையிலும், அவருக்கு டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.

டார்சி பிரௌனுக்கு மாற்றாக இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் லூசி ஹாமில்டன் ஆஸ்திரேலிய அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். இது இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் தான் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமானார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இதுதவிர, அறிமுக வீராங்கனை தாலியா வில்சனும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ரிசர்வ் வீராங்கனை பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

எதிர்வரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி தங்களின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து வங்கதேசம், நெதர்லாந்து, பாகிஸ்தான் மற்றும் இந்தியாவுக்கு எதிராக ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி தங்களுடைய அடுத்தடுத்த லீக் போட்டிகளை விளையாடவுள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய மகளிர் டி20 அணி: சோஃபி மோலினக்ஸ் (கேப்டன்), ஆஷ்லே கார்ட்னர் (துணை கேப்டன்), தஹ்லியா மெக்ராத், நிக்கோலா கேரி, கிம் கார்த், லூசி ஹாமில்டன், கிரேஸ் ஹாரிஸ், அலானா கிங், ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட், பெத் மூனி, எல்லிஸ் பெர்ரி, மேகன் ஷட், அனபெல் சதர்லேண்ட், ஜார்ஜியா வோல், ஜார்ஜியா வேர்ஹாம். ரிசர்வ் வீராங்கனை: தாலியா வில்சன்

