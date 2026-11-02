ஆஸ்திரேலியா vs இங்கிலாந்து | கம்மின்ஸ், ஸ்டார்க் இன்றி களமிறங்கும் ஆஸ்திரேலியா; இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு!
பேட் கம்மின்ஸ், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் ஆகியோருக்கு இந்தத் தொடரில் ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 2, 2026 at 12:29 PM IST
ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடும் மிட்செல் மார்ஷ் தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ள இங்கிலாந்து அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரிலும், 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நவம்பர் 13ஆம் தேதி முதலும், ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரானது நவம்பர் 21ஆம் தேதி முதலும் நடைபெறவுள்ளன. இதற்காக இரு அணி வீரர்களும் தயாராகி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடும் ஆஸ்திரேலிய அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. மிட்செல் மார்ஷ் தலைமையிலான இந்த அணியில், முன்னணி நட்சத்திர வீரர்களான பேட் கம்மின்ஸ், மிட்செல் ஸ்டார்க் மற்றும் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் ஆகியோருக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்வரும் டெஸ்ட் தொடர்கள் காரணமாக இத்தொடரில் இவர்களுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Two potential debutants and a whole bunch of new faces for a big series against England #AUSvENG FULL STORY: https://t.co/jtyp1JTJX2 https://t.co/UuQqFyTNmd— cricket.com.au (@cricketcomau) November 2, 2026
அதே சமயம், ஒருநாள் தொடருக்கான அணியில் மஹ்லி பியர்ட்மேன், ஆலிவர் பீக், ஜாக் எட்வர்ட்ஸ் மற்றும் லியாம் ஸ்காட் உள்ளிட்டோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மறுபக்கம், டி20 தொடருக்கான அணியில் நிகில் சவுத்ரி, ஜோயல் டேவிஸ் மற்றும் மிட்ச் ஓவன் ஆகியோர் இடம் பிடித்துள்ள நிலையில், அறிமுக வீரர்களான லச்லான் ஷா மற்றும் சாம் ஹார்பர் ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதவிர, சுமார் 18 மாத இடைவெளிக்குப் பிறகு ஜேக் ஃபிரேசர்-மெக்கர்க் டி20 அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார். உள்ளூர் போட்டிகளில் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வருவதன் காரணமாக அவருக்கு மீண்டும் அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதே சமயம், டிராவிஸ் ஹெட், கேமரூன் கிரீன், அலெக்ஸ் கேரி மற்றும் மேத்யூ ரென்ஷா ஆகியோர் ஒருநாள் தொடரில் மட்டும் விளையாடவுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Introducing an exciting Australian men's squad ready to face our oldest rivals in a white-ball series kicking off in Perth on November 13! 🇦🇺🏴 #AUSvENG https://t.co/HPvqGGUzgb— Cricket Australia (@CricketAus) November 2, 2026
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ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சேவியர் பார்ட்லெட், மஹ்லி பியர்ட்மேன், அலெக்ஸ் கேரி, கூப்பர் கான்னோலி, ஜாக் எட்வர்ட்ஸ், கேமரூன் கிரீன், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், ஸ்பென்சர் ஜான்சன், ஆலிவர் பீக், மேத்யூ ரென்ஷா, லியாம் ஸ்காட், ஆடம் ஜாம்பா.
ஆஸ்திரேலிய டி20 அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சேவியர் பார்ட்லெட், மஹ்லி பியர்ட்மேன், நிகில் சவுத்ரி, டிம் டேவிட், ஜோயல் டேவிஸ், ஜாக் எட்வர்ட்ஸ், நாதன் எல்லிஸ், ஜேக் ஃபிரேசர்-மெக்கர்க், சாம் ஹார்பர், ஸ்பென்சர் ஜான்சன், மிட்ச் ஓவன், லச்லான் ஷா, ஆடம் ஜாம்பா.