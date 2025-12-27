ETV Bharat / sports

பிக் பேஷ் தொடரில் காயத்தை சந்தித்த டிம் டேவிட் - உலகக் கோப்பையில் விளையாடுவாரா?

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு இன்னும் ஒரு மாதம் மட்டுமே உள்ள நிலையில் ஆஸ்திரேலிய வீரர் டிம் டேவிட் காயத்தை சந்தித்துள்ளது அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஹைதராபாத்: பிக் பேஷ் லீக் போட்டியின் போது ஆஸ்திரேலிய அணியின் நட்சத்திர வீரர் டிம் டேவிட் காயம் காரணமாக களத்தில் இருந்து பாதியிலேயே வெளியேறினார்.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது எதிர்வரும் பிப்ரவரி 07ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து உள்பட மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. இதனையடுத்து அணிகள் அனைத்து 4 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு குழுவிலும் தலா 5 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

இதில் குரூப் 'ஏ' பிரிவில் அங்கம் வகிக்கும் இந்தியாவுடன், பாகிஸ்தான், நமிபியா, நெதர்லாந்து, அமெரிக்க அணிகளும் இடம் பெற்றுள்ளன. மேலும் போட்டிகள் அனைத்தும் இந்தியாவில் சென்னை, டெல்லி, கொல்கத்தா, அகமதாபாத் மற்றும் மும்பையிலும், இலங்கையில் கண்டி, கொழும்பு மைதானங்களிலும் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. குறிப்பாக சென்னையில் 7 போட்டிகள் நடக்கவுள்ளன. ஆனால், இதில் எதிலும் இந்திய அணி விளையாடவில்லை.

இதனையடுத்து எதிவரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்காக அனைத்து அணிகளும் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றன. மேலும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் ஆஸ்திரேலிய அணி கூடிய விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன. இந்நிலையில், டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக அந்த அணியின் நட்சத்திர வீரர் டிம் டேவிட் காயத்தை சந்தித்துள்ளது பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதன்படி, ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று வரும் பிக் பேஷ் லீக் தொடரில் ஹோபர்ட் ஹரிக்கேன்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற பெர்த் ஸ்காச்சர்ஸ் அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியின் போது டிம் டேவிட் காயத்தை சந்தித்தார். இதனால் களத்தை விட்டு உடனடியாக வெளியேறிய டேவிட்டிற்கு அணி மருத்துவர்கள் முதலுதவி வழங்கினர்.

இதனையடுத்து அவர் தற்சமயம் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளார். இந்த ஆண்டில் டிம் டேவிட் சந்திக்கும் இரண்டாவது காயம் இது என்பதால், அது ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு மிகப்பெரும் தலைவலியாக மாறியுள்ளது. ஏனெனில் ஐபிஎல் தொடரின் போது டிம் டேவிட் காயத்தை சந்தித்ததன் காரணமாக, பிளே ஆஃப் மற்றும் இறுதி போட்டிகளில் பங்கேற்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டிருந்தது.

அதன்பின் மீண்டும் களத்திற்கு திரும்பியதுடன், தொடர்ச்சியாக அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் மிக முக்கிய வீரராக உருவெடுத்துள்ளார். இதனால் எதிர்வரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலும் அவர் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தற்சமயம் மீண்டும் காயத்தை சந்தித்துள்ளது ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு பேரிடியாக விழுந்துள்ளது.

ஏனெனில் டிம் டேவிட் 2025ஆம் ஆண்டில் விளையாடிய 10 டி20 இன்னிங்ஸில் 49.37 என்ற சாராசரியில் 395 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதில் அவர் ஒரு சதம் மற்றும் 3 அரைசதங்களையும் விளாசிவுள்ளார். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் டிம் டேவிட் காயத்தை சந்தித்துள்ளதால், எதிர்வரும் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்பாரா? இல்லையா? என்ற சந்தேகத்தை கிளப்பியுள்ளது.

எதிவரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் குரூப் பி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி, பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி தங்களுடைய முதல் லீக் ஆட்டத்தில் அயர்லாந்தை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து ஜிம்பாப்வே, இலங்கை மற்றும் ஓமன் ஆகிய அணிகளுடன் லீக் சுற்றில் ஆஸ்திரேலிய அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடும் அணிகள் மற்றும் குழுக்கள்

  • குரூப் ஏ - இந்தியா, பாகிஸ்தான், அமெரிக்கா, நெதர்லாந்து, நமீபியா
  • குரூப் பி - ஆஸ்திரேலியா, இலங்கை, அயர்லாந்து, ஜிம்பாப்வே மற்றும் ஓமன்
  • குரூப் சி - இங்கிலாந்து, வெஸ்ட் இண்டீஸ், வங்கதேசம், நேபாளம் மற்றும் இத்தாலி
  • குரூப் டி - நியூசிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, ஆஃப்கானிஸ்தான், கனடா மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

