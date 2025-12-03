முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்குமா இங்கிலாந்து? ஆஸ்திரேலியாவுடன் நாளை மோதல்
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் இரண்டாவது போட்டி நாளை பிரிஸ்பேனில் உள்ள கபா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரின் முதல் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.
இந்நிலையில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி பகலிரவு ஆட்டமாக நாளை பிரிஸ்பேனில் உள்ள கபா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்ற உத்வேகத்துடனும், இங்கிலாந்து அணி தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்புடனும் விளையாடவுள்ளதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலிய அணி
பாட் கம்மின்ஸ் விளையாடாத சூழ்நிலையில், ஸ்டீவ் ஸ்மித் தலைமையில் ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் போட்டியில் அபாரமான வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இருப்பினும் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியிலும் கம்மின்ஸ், ஹேசில்வுட் ஆகியோருடன் உஸ்மான் கவாஜாவும் விலகியுள்ளது அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும் டிராவிஸ் ஹெட், கேமரூன் க்ரீன், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, அலெக்ஸ் கேரி ஆகியோர் பேட்டிங்கிலும், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஸ்காட் போலண்ட், நாதன் லையன் உள்ளிட்டோர் பந்துவீச்சிலும் இருப்பது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இப்போட்டியிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி எவ்வாறு செயல்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளன.
இங்கிலாந்து அணி
பென் ஸ்டோக்ஸ் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி முதல் போட்டியில் படுதோல்வியைச் சந்தித்த கையோடு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. மேலும் இப்போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியில் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் மார்க் வுட் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளது அந்த அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.
இருப்பினும் பென் டக்கெட், ஜேமி ஸ்மித், ஹாரி ப்ரூக் போன்ற அதிரடி வீரர்களுடன் நின்று விளையாடும் ஜோ ரூட்டும் அணியின் பேட்டிங்கில் கொடுப்பார். அதேபோல் பந்துவீச்சில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், பிரைடன் கார்ஸ், கஸ் அட்கிசன் ஆகியோர் இருப்பது அணியின் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி பதிலடி கொடுக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது.
பிட்ச் ரிப்போர்ட்
ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் இரண்டாவது போட்டி பகலிரவு ஆட்டமாக கபா மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு சாதகமான இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 69 டெஸ்ட் போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், 26 போட்டிகளில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகளும், 27 போட்டிகளில் பவுலிங் செய்த அணிகளும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் போட்டியின் முடிவில் டாஸ் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இரு அணிகளும் 365 டெஸ்ட் போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதில் ஆஸ்திரேலிய அணி 153 போட்டிகளிலும், இங்கிலாந்து அணி 112 போட்டிகளிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ள நிலையில், 97 போட்டிகள் டிராவில் முடிவடைந்துள்ளன.
ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரை பொறுத்தவரையில் இரு அணிகளும் 73 தொடர்களில் விளையாடியுள்ளன. இதில் ஆஸ்திரேலிய அணி 34 தொடர்களையும், இங்கிலாந்து அணி 32 தொடர்களையும் வெற்றி பெற்றிருக்கும் நிலையில், 7 தொடர்கள் டிராவில் முடிந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேரலை தகவல்கள்
ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரை இந்திய ரசிகர்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சியில் நேரலையில் காணலாம். அதேசமயம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரிலும் இத்தொடரை ஆன்லைனில் காண முடியும். இந்திய நேரப்படி போட்டி காலை 9.30 மணிக்கு தொடக்க இருக்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வானது 9 மணிக்கு நடைபெறும்.
பிளேயிங் லெவன்
ஆஸ்திரேலியா உத்தேச லெவன்: டிராவிஸ் ஹெட், ஜேக் வெதர்லாட், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), கேமரூன் க்ரீன், அலெக்ஸ் கேரி, பியூ வெப்ஸ்டர், மிட்செல் ஸ்டார்க், நாதன் லையன், பிராண்டன் டாகெட், ஸ்காட் போலண்ட்.
இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவன்: பென் டக்கெட், ஜாக் கிரௌலி, ஆலி போப், ஜோ ரூட், ஹாரி புரூக், பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்),ஜேமி ஸ்மித், வில் ஜேக்ஸ், கஸ் அட்கின்சன், பிரைடன் கார்ஸ், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர்.
ஆஷஸ் தொடருக்கான அணிகள்
ஆஷஸ் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி (இரண்டாவது டெஸ்ட்): ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), ஸ்காட் போலண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, பிரெண்டன் டாகெட், கேமரூன் கிரீன், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, நாதன் லையன், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜேக் வெதர்லட், பியூ வெப்ஸ்டர், மைக்கேல் நேசர்.
ஆஷஸ் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், கஸ் அட்கின்சன், ஷோயப் பஷீர், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஹாரி புரூக், பிரைடன் கார்ஸ், ஜாக் கிராலி, பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஓல்லி போப், மேத்யூ பாட்ஸ், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்கு, மார்க் வுட்.