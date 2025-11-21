ETV Bharat / sports

மிட்செல் ஸ்டார்க் வேகத்தில் சுருண்டது இங்கிலாந்து; முன்னிலை பெறுமா ஆஸ்திரேலியா?

ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியிலேயே அபாரமாக செயல்பட்ட ஆஸ்திரேலிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க் 7 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளார்.

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 21, 2025 at 11:50 AM IST

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் முதல் இன்னிங்ஸில் இங்கிலாந்து அணி 172 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.

ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரானது இன்று கோலாகலமாக தொடங்கியது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி பெர்த் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இதில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்தது.

இதனையடுத்து களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு ஜாக் கிரௌலி மற்றும் பென் டக்கெட் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் மிட்செல் ஸ்டார்க் இன்னிங்ஸின் முதல் ஓவரை வீசினார். முதல் பந்திலிருந்தே தடுமாறிய ஜாக் கிரௌலின் முதல் ஓவரின் கடைசி பந்தில் உஸ்மான் கவாஜாவிடம் கேட்ச் கொடுத்து விக்கெட்டை இழந்தார்.

அவரைத் தொடர்ந்து அணியின் மற்றொரு தொடக்க வீரரான பென் டக்கெட் அதிரடியாக விளையாடி ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில், மிட்செல் ஸ்டார்க் பந்துவீச்சில் 21 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய நட்சத்திர வீரர் ஜோ ரூட்டும் ஸ்டார்க்கின் பந்துவீச்சில் ரன்கள் ஏதுமின்றி நடையைக் கட்டினார்.

பின்னர் இணைந்த ஆலி போப் - ஹாரி ப்ரூக் இணை நிதானமாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் அரைசதத்தை நெருங்கிய ஆலி போப் 46 ரன்களில் நடையைக் கட்ட, அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் பென் ஸ்டோக்ஸ் 6 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதனால் இங்கிலாந்து அணி 115 ரன்களில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்தது.

இதனையடுத்து ஹாரி ப்ரூக்குடன் இணைந்த ஜேமி ஸ்மித் சிறப்பாக விளையாடி ரன்களைச் சேர்த்தார். மறுபக்கம் அதிரடியாக விளையாடிய ஹாரி ப்ரூக் அரைசதம் கடந்து அசத்திய நிலையில், 5 பவுண்டரிகள் ஒரு சிக்ஸருடன் 52 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு ஜேமி ஸ்மித்தும் 33 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார்.

பின்னர் களமிறங்கிய கஸ் அட்கின்சன், பிரைடன் கார்ஸ், மார்க் வுட் உள்ளிட்டோரும் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 172 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய மிட்செல் ஸ்டார்க் 7 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளார். இதனையடுத்து ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடரவுள்ளது.

பிளேயிங் லெவன்

ஆஸ்திரேலியா பிளேயிங் லெவன்: உஸ்மான் கவாஜா, ஜேக் வெதர்லாட், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), டிராவிஸ் ஹெட், கேமரூன் க்ரீன், அலெக்ஸ் கேரி, மிட்செல் ஸ்டார்க், நாதன் லையன், பிராண்டன் டாகெட், ஸ்காட் போலண்ட்.

இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவன்: பென் டக்கெட், ஜாக் கிரௌலி, ஆலி போப், ஜோ ரூட், ஹாரி புரூக், பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), ஜேமி ஸ்மித், கஸ் அட்கின்சன், பிரைடன் கார்ஸ், மார்க் வுட், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர்.

ENGLAND ALL OUT
MITCHELL STARC 7 WICKETS
ASHES TEST DAY 1
இங்கிலாந்து VS ஆஸ்திரேலியா
ASHES TEST DAY 1

