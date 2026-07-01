மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026: வெஸ்ட் இண்டீஸை வீழ்த்தி 8ஆவது முறையாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது ஆஸ்திரேலியா
இந்த வெற்றியின் மூலம் மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் அதிக முறை இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்ற அணி என்ற தனது சொந்த சாதனையை ஆஸ்திரேலியா மேலும் நீட்டித்துள்ளது.
Published : July 1, 2026 at 9:50 AM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை அரையிறுதி ஆட்டத்தில், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது.
இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் 10 அணிகள் பங்கேற்ற இத்தொடரில் ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா, வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெற்றன. இந்நிலையில், நேற்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான முதலாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலிய மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.
லண்டன் கெனிங்டன் ஓவல் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. அதன்படி களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் மகளிர் அணியில், கேப்டன் ஹீலி மேத்யூஸ் 30 ரன்களும், ஷெமைன் கேம்ப்பெல் 22 ரன்களும் எடுத்தனர். இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த டீயண்ட்ரா டாட்டின் 26 ரன்கள் சேர்க்க, மற்ற வீராங்கனைகள் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
Ash Gardner smacks it for six as Australia close in on the #T20WorldCup final 👏— T20 World Cup (@T20WorldCup) June 30, 2026
Watch the #T20WorldCup semi-final LIVE, broadcast details 👉 https://t.co/5JYsHCRzJ2 pic.twitter.com/A1TzpX55dJ
இதன் காரணமாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் மகளிர் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 125 ரன்கள் எடுத்தது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் சோபி மோலினாக்ஸ், ஆஷ்லே கார்ட்னர் மற்றும் ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர். இதையடுத்து 126 ரன்கள் என்ற எளிய இலக்கை நோக்கிப் பதிலடி கொடுக்கக் களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு, ஜார்ஜியா வோல் மற்றும் பெத் மூனி இணை தொடக்கம் கொடுத்தது.
இதில் பெத் மூனி ஒருபக்கம் அதிரடியாக விளையாடி ரன்களை உயர்த்திய நிலையில், மறுபக்கம் ஜார்ஜியா வோல் 16 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய போப் லிட்ஃபீல்ட் 4 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். பின்னர் வந்த எல்லிஸ் பெர்ரி 2 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது காயம் காரணமாக தற்காலிகமாக வெளியேறினார். இதையடுத்து பெத் மூனியுடன் ஜோடி சேர்ந்த ஆஷ்லே கார்ட்னரும் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
மறுபக்கம் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த பெத் மூனி அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 61 ரன்களும், அவருக்கு துணையாக விளையாடி வந்த ஆஷ்லே கார்ட்னர் 33 ரன்களும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 13 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டியதுடன், 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
𝙎𝙄𝙈𝙋𝙇𝙔 𝙄𝙉𝙀𝙑𝙄𝙏𝘼𝘽𝙇𝙀 🔥— T20 World Cup (@T20WorldCup) June 30, 2026
Australia book their place in the Women's #T20WorldCup final for the eighth time in 10 editions 👏 pic.twitter.com/6xdYoOXR2z
இதையும் படிங்க:
இந்த வெற்றியின் மூலம் ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு ஆஸ்திரேலிய அணி 8ஆவது முறையாக முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளது. இதன் மூலம் மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் அதிக முறை இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்ற அணி என்ற தனது சொந்த சாதனையை ஆஸ்திரேலியா மேலும் நீட்டித்துள்ளது. இப்போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்த ஆஷ்லே கார்ட்னர் ஆட்டநாயகி விருதை வென்றார்.