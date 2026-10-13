ரென்ஷா அதிரடி பேட்டிங்... பந்துவீச்சில் மிரட்டிய ஹேசில்வுட்: தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி!
தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சதம் மற்றும் அரைசதம் விளாசிய ஆஸ்திரேலிய வீரர் மேத்யூ ரென்ஷா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : October 13, 2026 at 5:41 PM IST
ஹைதராபாத்: டர்பனில் நடைபெற்ற தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 214 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று, 3 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி டர்பனில் உள்ள கிங்ஸ்மீட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணி, மேத்யூ ரென்ஷாவின் அதிரடியான ஆட்டத்தின் மூலம் முதல் இன்னிங்ஸில் 390 ரன்களைக் குவித்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக மேத்யூ ரென்ஷா 190 ரன்களைக் குவித்தார்.
அதன்பின் முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணி, தொடக்கம் முதலே சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தது. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்களான ரியான் ரிக்கெல்டன் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், ஐடன் மார்க்ரம் 37 ரன்களிலும், டேவிட் பெடிங்ஹாம் 49 ரன்களிலும், கேப்டன் டெம்பா பவுமா 3 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
Josh Hazlewood runs through the Proteas lineup to put Australia on the brink of victory in Durban 🔥 #WTC27 📝: https://t.co/N3Xb00LErG https://t.co/LEJHVtJbMa— ICC (@ICC) October 13, 2026
தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களில் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 32 ரன்களையும், வியான் முல்டர் 30 ரன்களையும், கேஷவ் மகாராஜ் 34 ரன்களையும், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த சிமோன் ஹார்மர் 35 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இதனால் தென்னாப்பிரிக்க அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 284 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்த நிலையில், அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் கேப்டன் பேட் கம்மின்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
பின்னர் 106 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணியில், மேத்யூ ரென்ஷா மீண்டும் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரைசதம் கடந்ததுடன் 82 ரன்களையும் சேர்த்தார். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 314 ரன்களைக் குவித்த நிலையில், இன்னிங்ஸை டிக்ளேர் செய்வதாக அறிவித்து தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு 420 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது.
A statement win for Australia to go 1-0 up in the #WTC27 series against South Africa 💪 📝: https://t.co/N3Xb00LErG https://t.co/Ck9B4uhaLB— ICC (@ICC) October 13, 2026
அதன்பின் இமாலய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு மீண்டும் தொடக்கம் சிறப்பானதாக அமையவில்லை. அணியின் தொடக்க வீரர் ரியான் ரிக்கெல்டன் 2 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் இணைந்த ஐடன் மார்க்ரம் - டேவிட் பெடிங்ஹாம் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இதில் மார்க்ரம் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார்.
அதேசமயம் டேவிட் பெடிங்ஹாம் 46 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, தொடர்ந்து களமிறங்கிய கேப்டன் டெம்பா பவுமா, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், வியான் முல்டர், கைல் வெர்ரைன் உள்ளிட்டோரும் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதன்பின் அணியின் கடைசி நம்பிக்கையாக இருந்த ஐடன் மார்க்ரம் 75 ரன்களிலும், மார்க்கோ ஜான்சென் 35 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.
தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களாலும் எதிரணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகள் சரிந்தன. இதனால் தென்னாப்பிரிக்க அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 206 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜோஷ் ஹேசில்வுட் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். மேலும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அவர் 15ஆவது முறையாக 5 விக்கெட் ஹாலை பதிவு செய்தார்.
Australia extend their dominance at the top of the #WTC27 standings following their win in Durban 🔥 More 👉 https://t.co/TJt9cbipMe https://t.co/DLAaVi7CKv— ICC (@ICC) October 13, 2026
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இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி 214 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இதையடுத்து இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி அக்டோபர் 18ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.