டி20 உலகக் கோப்பை 2026: எல்லிஸ், ஜாம்பா பந்துவீச்சில் ஆஸ்திரேலியாவிடம் வீழ்ந்தது அயர்லாந்து
அயர்லாந்துக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவின் நாதன் எல்லிஸ் மற்றும் ஆடம் ஜாம்பா இருவரும் தலா 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.
Published : February 11, 2026 at 6:54 PM IST
கொழும்பு: ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற அயர்லாந்துக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 67 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அயர்லாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டி இன்று கொழும்புவில் உள்ள ஆர்.பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. மேலும் இப்போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் இருந்து மிட்செல் மார்ஷ் விலகியதை அடுத்து, டிராவிஸ் ஹெட் கேப்டனாக செயல்பட்டார்.
அதன்படி களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணியில் கேப்டன் டிராவிஸ் ஹெட் 6 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ஜோஷ் இங்கில்ஸ் - கேமரூன் க்ரீன் இணை அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் கேமரூன் க்ரீன் 21 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜோஷ் இங்கிலிஸ் 37 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தார்.
பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த மேத்யூ ரென்ஷா மற்றும் மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ் இணை அதிரடியான ஆட்டத்தை தொடர, ஆஸ்திரேலிய அணியின் ஸ்கோரும் சீரான வேகத்தி உயர்ந்தது. இதில் ரென்ஷா 37 ரன்களுக்கும், மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ் 45 ரன்களுக்கும் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.
இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 182 ரன்களை சேர்த்தது. அயர்லாந்து தரப்பில் மார்க் அதிர் 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். அதன்பின் சவாலான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய அயர்லாந்து அணியில் கேப்டன் பால் ஸ்டிர்லிங் எதிர்கொண்ட முதல் பந்திலேயே காயத்தை சந்தித்து, ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் முறையில் களத்தை விட்டு வெளியேறினார்.
மறுபக்கம் அதிரடியாக தொடங்கிய மற்றொரு தொடக்க வீரர் ராஸ் அதிர் 12 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, ஹாரி டெக்டர் ரன்கள் ஏதுமின்றி பெவிலியன் திரும்பினார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய லோர்கன் டக்கர், கர்டிஸ் காம்பெர், பெஞ்சமின் கலிட்ஸ், கரெத் டெலானி உள்ளிட்டோரும் அடுத்தடுத்து ஆடம் ஜாம்பா மற்றும் நாதன் எல்லிஸ் பந்துவீச்சில் விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
இறுதியில் ஜார்ஜ் டக்ரேல் அதிரடியாக விளையாடி 41 ரன்களை சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறியதால், அயர்லாந்து அணி 16.5 ஓவர்களில் 115 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் நாதன் எல்லிஸ் மற்றும் ஆடம் ஜாம்பா தலா 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்ரினர். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி 67 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அயர்லாந்தை வீழ்த்தி தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.