மகளிர் கிரிக்கெட்: இந்தியாவை வீழ்த்தி தொடரை கைப்பற்றியது ஆஸ்திரேலியா
Published : March 8, 2026 at 2:55 PM IST
பெர்த்: இந்திய மகளிர் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது.
ஆஸ்திரேலியா-இந்தியா மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான டெஸ்ட் போட்டி மார்ச் 6ஆம் தேதி பெர்த் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணியில் ஜேமிமா ரோட்ரிக்ஸ் அரைசதம் கடந்ததுடன், 7 பவுண்டரிகளுடன் 52 ரன்களை சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார்.
மேற்கொண்டு ஷஃபாலி வர்மா 35 ரன்களையும், காஷ்வீ கௌதம் 34 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீராங்கனைகள் சோபிக்க தவறினர். இதன் காரணமாக இந்திய மகளிர் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 198 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த கையோடு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அனபெல் சதர்லேண்ட் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணியில் அனபெல் சதர்லேண்ட் சதம் விளாசி அசத்தினார். மேற்கொண்டு இந்த போட்டியில் அவர் 17 பவுண்டரிகளுடன் 121 ரன்களை எடுத்திருந்த நிலையில் தனது விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தவிர்த்து எல்லிஸ் பெர்ரி 76 ரன்களைச் சேர்க்க, ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 323 ரன்களை குவித்த கையோடு ஆல் அவுட்டானது.
இந்திய அணி தரப்பில் சயாலி சத்கரே 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 121 ரன்கள் பின் தங்கிய நிலையில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கியது. இந்த இன்னிங்ஸில் பிரதிகா ரவால் 63 ரன்களையும், ஸ்நே ரானா 30 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர்த்து மற்ற நட்சத்திர வீராங்கனைகள் அனைவரும் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர்.
இதனால் இந்திய அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 149 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலியா தரப்பில் லூசி ஹாமில்டன் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். பின்னர் 28 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணியில் ஜார்ஜியா வோல் 16 ரன்களையும், போப் லிட்ச்ஃபீல்ட் 11 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.
இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணி 4.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இந்திய மகளிர் அணியை வீழ்த்தியது. இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி இந்த தொடரையும் வென்று சாதித்தது. இப்போட்டி உள்பட தொடர் முழுவதும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அனபெல் சதர்லேண்ட் ஆட்ட நாயகி மற்றும் தொடர் நாயகி விருதுகளை வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.