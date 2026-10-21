தென்னாப்பிரிக்காவிடம் மீண்டும் சரணடைந்த ஆஸ்திரேலியா: 3ஆவது முறையாக 100 ரன்களுக்குள் ஆல் அவுட்!
டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில், ஆஸ்திரேலிய அணி தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக 100 ரன்களுக்குள் சுருள்வது இது 3ஆவது முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 21, 2026 at 5:30 PM IST
ஹைதராபாத்: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில், ஆஸ்திரேலிய அணி வெறும் 99 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டாகி அதிர்ச்சியளித்துள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி செயின்ட் ஜார்ஜ் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. மழை அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில், இப்போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணி, ஆரம்பத்தில் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறிய நிலையிலும், கேப்டன் டெம்பா பவுமாவின் அபாரமான சதத்தின் மூலம் சரிவிலிருந்து மீண்டது.
இதன் மூலம் அந்த அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 425 ரன்களைக் குவித்து டிக்ளேர் செய்வதாக அறிவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாக டெம்பா பவுமா 18 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 179 ரன்களைக் குவித்தார். அவர் தவிர்த்து மார்கோ ஜான்சென் 85 ரன்களையும், சைமன் ஹார்மர் 82 ரன்களையும் சேர்த்தனர். ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் ஸ்காட் போலண்ட் 5 விக்கெட்டுகளையும், மிட்செல் ஸ்டார்க் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
இதையடுத்து, முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி தொடக்கம் முதலிருந்தே தென்னாப்பிரிக்காவின் பந்துவீச்சைத் தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல், அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறி வந்தது. குறிப்பாக, அந்த அணியில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் 28 ரன்களையும், மார்னஸ் லபுஷேன் மற்றும் டிராவிஸ் ஹெட் தலா 14 ரன்களையும் சேர்த்ததைத் தவிர, மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.
Jansen With A Five-For! 😤 Marco Jansen has ripped through the Aussie batting line-up to claim his first five-wicket haul against them! 🇿🇦 What a spell from Plankie! 🔥👏 #Unbreakable #SAvAUS https://t.co/zLSC26vRp0— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 21, 2026
இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் வெறும் 99 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. தென்னாப்பிரிக்க அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய மார்கோ ஜான்சென் 11 ஓவர்கள் பந்துவீசி 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் தென்னாப்பிரிக்க அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 326 ரன்கள் முன்னிலை பெற்றுள்ளதையடுத்து, ஃபாலோ ஆன் முறையில் ஆஸ்திரேலியாவை மீண்டும் பேட்டிங் செய்ய அழைத்துள்ளது.
அதேசமயம், டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஆஸ்திரேலிய அணி 100 ரன்களுக்குள் சுருள்வது மிக அரிதான ஒன்று என்றாலும், தென்னாப்பிரிக்காவின் அசுரத்தனமான பந்துவீச்சுக்கு முன்னால் அது மீண்டும் நிகழ்ந்துள்ளது. முன்னதாக, 2016-ஆம் ஆண்டு ஹோபார்ட்டில் நடைபெற்ற டெஸ்ட் போட்டியிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி இதுபோல் தென்னாப்பிரிக்காவின் பந்துவீச்சைச் சமாளிக்க முடியாமல் 85 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.
அந்தப் போட்டியிலும் நட்சத்திர வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் மட்டுமே ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து விளையாடிய நிலையில், தற்போது பல ஆண்டுகளுக்குப் பின் அதேபோல் ஆஸ்திரேலிய அணி தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எதிராக முதல் இன்னிங்ஸில் 99 ரன்களில் ஆல் அவுட்டாகியுள்ளது. இந்தப் போட்டியிலும் ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக அதிக ரன்களைக் குவித்த வீரராக ஸ்டீவ் ஸ்மித் தான் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚 💥 The hosts turn in a superb display on the field to enforce follow-on over Australia 👏 Follow the #WTC27 action LIVE 📝: https://t.co/6BlFOXnWtY https://t.co/NlLAEXSUp1— ICC (@ICC) October 21, 2026
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முன்னதாக கடந்த 2011 கேப்டவுன் டெஸ்டில் 47 ரன்களுக்கும், 2015 ஆஷஸ் தொடரில் 60 ரன்களுக்கும், கடந்த 2023-ல் இந்தியாவிற்கு எதிராக 91 ரன்களுக்கும் ஆஸ்திரேலியா ஆல் அவுட்டாகியுள்ளது. எனினும், ஆஸ்திரேலியா 100 ரன்களுக்குள் சுருண்ட ஒட்டுமொத்த வரலாற்றைப் பார்க்கும்போது, தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக மட்டுமே அதிகபட்சமாக 3 முறை 100 ரன்களுக்குள் ஆட்டமிழந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.