இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஆஷஸ் தொடரை தக்கவைத்த ஆஸ்திரேலியா; 3-0 என்ற கணக்கில் அபார வெற்றி

ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் தொடரின் அடுத்த போட்டி வரும் 26ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.

வெற்றி கொண்டாட்டத்தில் ஆஸி., வீரர் ஸ்டாக் (AP)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 21, 2025 at 2:10 PM IST

2 Min Read
அடிலெய்டு: இங்கிலாந்து எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியை வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி ஆஷஸ் தொடரை (3-0) என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியுள்ளது.

அடிலெய்டில் நடைபெற்ற நடப்பு ஆஷஸ் தொடரின் 3ஆவது டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 371 ரன்கள் குவித்தது ஆட்டமிழந்தது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக அலெக்ஸ் கேரி 109, உஸ்மான் கவாஜா 82, மிட்ஜெட் ஸ்டார்க் 54 ரன்கள் குவித்தனர். தொடர்ந்து விளையாடிய இங்கிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 286 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. அதிகபட்சமாக பென் ஸ்டோக்ஸ் 83, ஜோப்ரா ஆர்ச்சர் 51 ரன்களை எடுத்தனர்.

தொடர்ந்து 85 ரன்கள் முன்னிலையுடன் 2-ஆவது இன்னிங்ஸை விளையாட தொடங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி 3வது நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் 271/4 ரன்களை எடுத்தது. இந்நிலையில், நேற்று 4வது நாள் ஆட்டத்தை தொடர்ந்த விளையாடிய ஆஸி., 349 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. டிராவில் ஹெட் அதிகபட்சமாக 170 ரன்களும், அலெக்ஸ் கேரி 72 ரன்களும் எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். இங்கிலாந்து தரப்பில் ஜோஷ் டங் (4), பிரைடன் கார்ஸ் (3) விக்கெட்டுக்களை வீழ்த்தினர். ஜோப்ரா ஆர்ச்சர், பென் ஸ்டோக்ஸ், வில் ஜேக்ஸ் தலா ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தினர்.

இதையடுத்து 435 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் விளையாட தொடங்கிய இங்கிலாந்து அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. 35 ரன்கள் எடுப்பதற்குள் அந்த அணி 2 விக்கெட்டுக்களை பறிகொடுத்தது. அந்த அணியின் பென் டக்கெட் 4, ஆலி போப் 17 ரன்களில் பாட் கம்மின்ஸ் பந்து வீச்சில் ஆட்டமிழந்தனர். 3ஆவது விக்கெட்டுக்கு ஸாக் கிராவ்லியுடன் இணைந்த ஜோ ரூட் தடுப்பாட்டத்தை மேற்கொண்டார். இந்த ஜோடி 78 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில், பாட் கம்மின்ஸ் பிரித்தார். ஜோ ரூட் 39 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில், பேட் கம்மின்ஸ் பந்துவீச்சில் வெளியேறினார். இதையடுத்து களமிறங்கிய ஹெரி புரூக் 30 ரன்கள் எடுத்த நிலையில், நேதன் லயன் பந்துவீச்சில் விக்கெட்டை பறிகொடுத்தார்.

தொடர்ந்து தனது 21வது அரை சதத்தை கடந்த ஸாக் கிராவ்லி 85 ரன்கள் எடுத்த நிலையில், நேதன் லயன் பந்தில் ஸ்டெம்பிங் ஆனார். நேற்றைய 4வது நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் இங்கிலாந்து அணி 6 விக்கெட் இழ்ப்புக்கு 207 ரன்கள் எடுத்தது. ஜேமி ஸ்மித் 2, வில் ஜேக்ஸ் 11 ரன்களுடன் களத்தில் இருந்தனர்.

இந்நிலையில், 4 விக்கெட் கைவசம் இருக்க, வெற்றிக்கு மேற்கொண்டு 228 ரன்கள் தேவை என்ற இக்கட்டான நிலையில், இன்றைய கடைசி நாள் ஆட்டத்தை இங்கிலாந்து அணி தொடங்கியது. வில் ஜேக்ஸ் மற்றும் ஜேமி ஸ்மித் இணைந்து 91 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தனர். வில் ஜோக்ஸ் 41 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். இது ஆட்டத்தில் திருப்புமுனையாக அமைந்தது. தொடர்ந்து வில் ஜேக்ஸ், ஆர்ச்சர், டங்க் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். முடிவில் இங்கிலாந்து அணி 352 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதன் மூலம் 82 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றிபெற்றது. இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி ஆஷஸ் தொடரை (3-0) என்ற கணக்கில் மீண்டும் தன்வசப்படுத்தியுள்ளது. 5 போட்டிகள் கொண்ட இந்த தொடரின் அடுத்த போட்டி வரும் 26ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

