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வங்கதேசத்தை வீழ்த்தியது ஆஸ்திரேலியா: டி20 தொடரில் 1-0 என முன்னிலை!

வங்கதேசம் - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி ஜூன் 19ஆம் தேதி சட்டோகிராமில் நடைபெறவுள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய அணி
ஆஸ்திரேலிய அணி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 17, 2026 at 5:00 PM IST

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ஹைதராபாத்: வங்கதேச அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய அணி தற்போது வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி இன்று சட்டோகிராமில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற வங்கதேச அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. மேலும் இன்றைய போட்டிக்கான வங்கதேச அணியில் கேப்டன் லிட்டன் தாஸ் காயம் காரணமாக விளையாடவில்லை.

இதனையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய வங்கதேச அணி தொடக்கத்தில் இருந்தே சீரான இடைவேளையில் விக்கெட்டுகளை இழந்தது. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் தன்ஸித் ஹசன் 10 ரன்களிலும், சைஃப் ஹசன் 20 ரன்களிலும், கேப்டன் தாவ்ஹித் ஹிரிடோய் 8 ரன்களிலும், சௌமியா சர்க்கார் 17 ரன்களிலும், பர்வேஸ் ஹொசைன் மற்றும் அப்துல் காஃபர் தலா 10 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.

அவர்களைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களாலும், எதிரணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக வங்கதேச அணி 19 ஓவர்களில் 131 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்த நிலையில் ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஆடம் ஜாம்பா மற்றும் ஜோயல் டேவிஸ் ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.

இதனையடுத்து இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணிக்கும் தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. அணியின் தொடக்க வீரர் ஜோஷ் இங்கிலிஸ் 8 ரன்களிலும், மற்றொரு தொடக்க வீரர் மிட்செல் மார்ஷ் 13 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழந்தனர். அதன்பின் இணைந்த கூப்பர் கானோலி மற்றும் கேப்டன் டிம் டேவிட் இணை பொறுப்புடன் விளையாடி விக்கெட் இழப்பை தடுத்ததுடன், ஸ்கோரையும் உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர்.

இதில் டிம் டேவிட் 20 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட கூப்பர் கானோலியும் 47 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய அறிமுக வீரர் நிகில் சௌத்ரியும் 18 ரன்களை எடுத்திருந்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார். இறுதியில் மேத்யூ ரென்ஷா 18 ரன்களையும், ஜோயல் டேவிஸ் 7 ரன்களையும் சேர்த்து ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.

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இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி 18.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வங்கதேச அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி ஜூன் 19ஆம் தேதி சட்டோகிராமில் நடைபெறவுள்ளது.

TAGGED:

BANGLADESH VS AUSTRALIA
MITCHELL MARSH
JOEL DAVIES
MUSTAFIZUR RAHMAN
BAN VS AUS

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