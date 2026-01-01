ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிப்பு; கம்மின்ஸ், ஹேசில்வுட்-க்கு இடம்

டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் ஆஸ்திரேலிய அணியில் காயத்தால் அவதிப்பட்டு வரும் பாட் கம்மின்ஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வு, டிம் டேவிட் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய அணி
ஆஸ்திரேலிய அணி (IANS)
ஹைதராபாத்: ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்கும் மிட்செல் மார்ஷ் தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது எதிர்வரும் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. மேலும் இத்தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளை அந்தந்த நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றன.

அந்தவகையில் தற்சமயம் எதிர்வரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் முதற்கட்ட ஆஸ்திரேலிய அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. 15 பேர் அடங்கிய இந்த அணியின் கேப்டனாக மிட்செல் மார்ஷ் தொடர்கிறார். மேலும் இந்த அணியில் அனுபவ வீரர்கள் பாட் கம்மின்ஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் மற்றும் டிம் டேவிட் உள்ளிட்டோருக்கு இடம் கிடைத்துள்ளது.

முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ், நடைபெற்று வரும் ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரின் போது காயத்தை சந்தித்திருந்தார். இதன் காரணமாக அவர் தொடரின் கடைசி இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்தும் விலகினார். தற்சமயம் காயத்திலிருந்து மீண்டு வரும் பாட் கம்மின்ஸுக்கு, டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

அதேபோல் மற்றொரு வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஜோஷ் ஹேசில்வுட்டும் காயம் காரணமாக ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரிலிருந்து விலகி இருந்த நிலையில், அவருக்கும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான அணியில் இடமளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பிக் பேஷ் லீக் தொடரின் போது காயமடைந்த டிம் டேவிட்டும், ஆஸ்திரேலிய அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார். இருப்பினும் அவர்களின் உடற்தகுதி பொறுத்தே உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுவார்கள் என்று ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் தெளிவு படுத்தியுள்ளது.

இதுதவிர, நட்சத்திர வீரர்கள் கிளென் மேக்ஸ்வெல், டிராவிஸ் ஹெட், மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ், கேமரூன் க்ரீன், ஜோஷ் இங்கிலிஸ் உள்ளிட்டோரும் இந்த அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர். மேற்கொண்டு அணியின் சுழற்பண்டு வீச்சாளர்களாக ஆடம் ஜாம்பாவுடன், பிக் பேஷ் லீக் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் கூப்பர் கோனொலிக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்கொண்டு வேகப்பந்து வீச்சாளர்களில் நாதன் எல்லிஸ், சேவியர் பார்ட்லெட் ஆகியோருக்கும் அணியில் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. இருப்பினும் அனுபவ வேகப்பந்து வீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வை அறிவித்திருப்பது அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சேவியர் பார்ட்லெட், கூப்பர் கோனோலி, பாட் கம்மின்ஸ், டிம் டேவிட், கேமரூன் கிரீன், நாதன் எல்லிஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மேத்யூ குஹ்னேமன், க்ளென் மேக்ஸ்வெல், மேத்யூ ஷார்ட், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், ஆடம் ஜாம்பா

