பாகிஸ்தான், வங்கதேச தொடர்களுக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிப்பு; முன்னணி வீரர்களுக்கு ஓய்வு
ஐபிஎல் தொடரின் பிளே-ஆஃப் சுற்றுகள் காரணமாக பாட் கம்மின்ஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், மிட்செல் ஸ்டார்க் போன்ற முன்னணி வீரர்களுக்கு இந்த தொடரில் ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : May 11, 2026 at 3:11 PM IST
ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேச அணிகளுக்கு எதிரான தொடரில் விளையாடும் மிட்செல் மார்ஷ் தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய அணியை, அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் தற்போது வரையிலும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பில் இருந்து வெளியேறிய நிலையில், எந்த நான்கு அணிகள் அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னேறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
இந்நிலையில், ஆஸ்திரேலிய அணியானது மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுவதற்காக பாகிஸ்தானில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த ஒருநாள் தொடர் மே 30ஆம் தேதி தொடங்கி ஜூன் 4ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனைத்தொடர்ந்து அந்த அணி வங்கதேசத்திலும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளது.
தற்போது பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேச தொடர்களில் பங்கேற்கும் ஆஸ்திரேலிய அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. அதன்படி ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் மற்றும் டி20 அணியின் கேப்டனாக மிட்செல் மார்ஷ் தொடர்கிறார். அதேசமயம் ஆஸ்திரேலிய யு19 அணியின் கேப்டன் ஆலிவர் பீக், லியாம் ஸ்காட், ஜோயல் டேவிஸ் உள்ளிட்ட அறிமுக வீரர்களுக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதேசமயம் அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான கிளென் மேக்ஸ்வெல், மார்கஸ் ஸ்டொய்னிஸ் ஆகியோருக்கு ஆஸ்திரேலிய அணியில் இடம் வழங்கப்படவில்லை. மாறாக வேகப்பந்து வீச்சாளர் பில்லி ஸ்டான்லேக்கிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவர் முன்னதாக கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக விளையாடிய நிலையில், தற்போது 7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் கம்பேக் கொடுக்கவுள்ளார்.
Introducing our Australian Men's ODI & T20I squads for their tour of Pakistan and Bangladesh 🇵🇰 🇧🇩 pic.twitter.com/2PgR1yYuS4— Cricket Australia (@CricketAus) May 11, 2026
இதுதவிர, ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடி வரும் முன்னணி வீரர்களுக்கும் இந்த தொடரில் ஓய்வளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் ஐபிஎல் தொடரின் பிளே ஆஃப் போட்டிகளும், பாகிஸ்தான் தொடரும் ஒரே நேரத்தில் நடைபெறவுள்ளதன் காரணமாக, ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளது. மேலும் இதற்கான விளக்கத்தையும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் சமீபத்தில் வழங்கி இருந்தது.
அந்தவகையில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டன் பேட் கம்மின்ஸ், டிராவிஸ் ஹெட் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூருவின் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் போன்ற முக்கிய வீரர்கள் தொடரின் இறுதிவரை விளையாடுவது உறுதியாகியுள்ளது. ஏனெனில் இந்த இரு அணிகளும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேற அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கும் நிலையில், அந்த வீரர்களுக்கு பாகிஸ்தான் தொடரில் இருந்து விடுப்பு வழக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
பாகிஸ்தான் ஒருநாள் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி: மிட்செல் மார்ஷ்(கேப்டன்), அலெக்ஸ் கேரி, நாதன் எல்லிஸ், கேமரூன் கிரீன், ஜோஷ் இங்லிஸ், மேத்யூ குன்னேமன், மார்னஸ் லாபுஷாக்னே, ரிலே மெரிடித், ஆலிவர் பீக், மேத்யூ ரென்ஷா, தன்வீர் சங்கா, லியாம் ஸ்காட், மேத்யூ ஷார்ட், பில்லி ஸ்டான்லேக், ஆடம் ஜாம்பா.
வங்காளதேச ஒருநாள் தொடருக்கான ஆஸ்திரெலிய அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சேவியர் பார்ட்லெட், அலெக்ஸ் கேரி, கூப்பர் கானோலி, பென் துவார்ஷூயிஸ், நாதன் எல்லிஸ், கேமரூன் கிரீன், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், மேத்யூ குன்னேமன், மார்னஸ் லாபுஷாக்னே, மேத்யூ ரென்ஷா, தன்வீர் சங்கா, லியாம் ஸ்காட், ஆடம் ஜாம்பா.
இதையும் படிக்கவும்
வங்கதேச டி20 தொடருக்க ஆஸ்திரேலிய அணி: மிட்செல் மார்ஷ்(கேப்டன்), சேவியர் பார்ட்லெட், கூப்பர் கானோலி, டிம் டேவிட், ஜோயல் டேவிஸ், நாதன் எல்லிஸ், கேமரூன் கிரீன், ஆரோன் ஹார்டி, டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், ஸ்பென்சர் ஜான்சன், மேத்யூ குனனேமன், ரிலே மெரிடித், ஜோஷ் பிலிப், மேத்யூ ரென்ஷா, ஆடம் ஜாம்பா.