பாக்ஸிங் டே டெஸ்ட்: ஆஸ்திரேலிய அணியின் பிளேயிங் 12 அறிவிப்பு
ஆஸ்திரேலிய அணியின் பிளேயிங் 12-ல் ஜெய் ரிச்சர்ட்சன், மைக்கேல் நேசர் ஆகியோரது பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
Published : December 25, 2025 at 10:55 AM IST
ஹைதராபாத்: பாக்ஸிங் டே டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியின் பிளேயிங் 12-யை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. மொத்தம் 5 போட்டிகள் கொண்ட இந்த டெஸ்ட் தொடரில் இதுவரை மூன்று போட்டிகள் முடிந்துள்ள நிலையில், மூன்றிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் வென்றுள்ளது. மேலும் ஆஷஸ் கோப்பையையும் அந்த அணி கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான நான்காவது டெஸ்ட் போட்டி பாக்ஸிங் டே ஆட்டமாக நாளை (டிசம்பர் 26) மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கெனவே ஆஸ்திரேலிய அணி தொடரை வென்றுள்ள நிலையில், எஞ்சியுள்ள போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று இங்கிலாந்தை ஒயிட்வாஷ் செய்யும் முனைப்பில் இந்த ஆட்டத்தை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது.
England announce Boxing Day Test XI as focus shifts to salvaging key #WTC27 points 👊#AUSvENG | Read more 👉 https://t.co/6QpgIynqEq pic.twitter.com/18iYUknEog— ICC (@ICC) December 24, 2025
இந்த நிலையில், நான்காவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான இங்கிலாந்து அணியின் பிளேயிங் லெவனை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் நேற்றைய தினம் அறிவித்தது. பென் ஸ்டோக்ஸ் தலைமையிலான இந்த அணியில் இரண்டு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, காயம் காரணமாக வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் தொடரின் மீதமுள்ள போட்டிகளில் இருந்து விலகியுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதே போல், கடந்த மூன்று போட்டிகளிலும் விளையாடிய ஆலி போப் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறியதன் காரணமாக, பிளேயிங் லெவனில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். இதனையடுத்து அவர்களின் இடங்களை நிரப்பும் விதமாக ஜேக்கப் பெத்தெல் மற்றும் கஸ் அட்கின்சன் ஆகியோருக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற வீரர்கள் தங்களின் இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில் பாக்ஸிங் டே டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியின் பிளேயிங் 12-யை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. இதில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் தலைமையிலான இந்த அணியில் காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகிய பாட் கம்மின்ஸ் மற்றும் நாதன் லையன் ஆகியோருக்கு பதில் ஜெய் ரிச்சர்ட்சன் மற்றும் மைக்கேப் நேசர் அகியோரது பெயர்கள் பிளேயிங் 12-ல் இடம் பெற்றுள்ளது.
JUST IN: Australia want another look at the MCG pitch before settling on the make-up of their all-pace attack for the Boxing Day Test #Ashes— cricket.com.au (@cricketcomau) December 24, 2025
Details 👇 https://t.co/C9ZubQyXey
ஆஸ்திரேலியா பிளேயிங் 12: டிராவிஸ் ஹெட், ஜேக் வெதர்லெட், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), உஸ்மான் கவாஜா, அலெக்ஸ் கேரி, கேமரூன் க்ரீன், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஸ்காட் போலண்ட், பிராண்டன் டகேட், மைக்கேல் நேசர், ஜெய் ரிச்சர்ட்சன்.
இங்கிலாந்து பிளேயிங் லெவன்: ஜாக் கிரௌலி, பென் டக்கெட், ஜேக்கப் பெத்தெல், ஜோ ரூட், ஹாரி ப்ரூக், பென் ஸ்டோக்ஸ், ஜேமி ஸ்மித், வில் ஜேக்ஸ், கஸ் அட்கின்சன், பிரைடன் கார்ஸ், ஜோஷ் டங்
அணி விவரம்
- ஆஸ்திரேலிய அணி (நான்காவது டெஸ்ட்): ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கேப்டன்), ஸ்காட் போலண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, பிரெண்டன் டாகெட், கேமரூன் கிரீன், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், உஸ்மான் கவாஜா, மார்னஸ் லாபுஷாக்னே, டாட் மர்ஃபி, மைக்கேல் நெசர், ஜெய் ரிச்சர்ட்சன், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜேக் வெதரால்ட், பியூ வெப்ஸ்டர்.
- ஆஷஸ் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி: பென் ஸ்டோக்ஸ் (கேப்டன்), கஸ் அட்கின்சன், ஷோயப் பஷீர், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஹாரி புரூக், பிரைடன் கார்ஸ், ஜாக் கிராலி, பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஓல்லி போப், மேத்யூ பாட்ஸ், ஜோ ரூட், ஜேமி ஸ்மித், ஜோஷ் டங்கு, மேத்யூ ஃபிஷர்.