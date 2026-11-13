ஆஸ்திரேலியா vs இங்கிலாந்து | அறிமுக போட்டியில் 6 விக்கெட்; வரலாறு படைத்த மஹ்லி பியர்ட்மேன்!
இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்ற ஆஸ்திரேலிய அணி, 3 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
Published : November 13, 2026 at 3:08 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் 21 வயதான இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் மஹ்லி பியர்ட்மேன், தனது அறிமுக சர்வதேச ஒருநாள் போட்டியிலேயே 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி புதிய வரலாறு படைத்துள்ளார்.
ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இங்கிலாந்து அணி தற்சமயம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி பெர்த் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. இப்போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் அறிமுக வேகப்பந்து வீச்சாளர் மஹ்லி பியர்ட்மேனுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணி, எதிரணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தது. குறிப்பாக, அறிமுக வீரர் மஹ்லி பியர்ட்மேனின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் ஜோ ரூட், ஹாரி புரூக், ஜோர்டன் காக்ஸ், சாம் கரண் மற்றும் லியாம் டௌசன் உள்ளிட்டோர் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
இதனால் இங்கிலாந்து அணி 33.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 131 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் அபாரமாகப் பந்துவீசிய மஹ்லி பியர்ட்மேன் 7.4 ஓவர்களை மட்டுமே வீசிய நிலையில் 24 ரன்களை விட்டுக்கொடுத்து 6 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதையடுத்து களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணியானது 23.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணியை வீழ்த்தியது.
Mitch Marsh had the crowd on their toes with a bunch of massive sixes! #AUSvENG https://t.co/lkBD5zY34z— cricket.com.au (@cricketcomau) November 13, 2026
அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் 4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 4 சிக்ஸர்கள் என 50 ரன்களையும், கூப்பர் கானொலி 27 ரன்களையும், இறுதிவரை களத்தில் இருந்த மேத்யூ ரென்ஷா 26 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது.
மேலும், இப்போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்த அறிமுக வீரர் மஹ்லி பியர்ட்மேன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றதுடன், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் சில சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார். அந்த வகையில், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அறிமுகப் போட்டியில் அதிக விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய ஆஸ்திரேலிய வீரர் என்ற வரலாற்றை பியர்ட்மேன் படைத்துள்ளார்.
முன்னதாக 1988ஆம் ஆண்டு இலங்கைக்கு எதிராக டோனி டோடெமைட் 21 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியதே இதுநாள் வரையிலும் சாதனையாக இருந்தது. இந்நிலையில், சுமார் 38 ஆண்டுகால சாதனையை பியர்ட்மேன் முறியடித்துள்ளார். மேலும், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அறிமுகப் போட்டியில் பதிவு செய்யப்பட்ட நான்காவது சிறந்த பந்துவீச்சாகவும் இது பதிவாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Mahli Beardman's fourth ODI over was absolutely electric ⚡️ #AUSvENG https://t.co/1pxvNM6IeM— cricket.com.au (@cricketcomau) November 13, 2026
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கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற அண்டர் 19 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், இறுதிப் போட்டியில் ஆட்டநாயகன் விருதையும் வென்று கவனம் ஈர்த்த மஹ்லி பியர்ட்மேன், தற்போது ஆஸ்திரேலிய சீனியர் அணியிலும் தனது முத்திரையைப் பதித்துள்ளார். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய அணியின் எதிர்கால நட்சத்திரமாகவும் தன்னை நிலைநிறுத்திக்கொண்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.