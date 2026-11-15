டாம் பாண்டன் சதம், அட்கின்சன் மிரட்டல் பந்துவீச்சு; ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தித் தொடரை சமன் செய்தது இங்கிலாந்து!
இந்தப் போட்டியில் சதம் விளாசி அசத்தியதுடன், இங்கிலாந்து அணியின் வெற்றிக்குக் காரணமாக இருந்த டாம் பாண்டன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : November 15, 2026 at 5:07 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 135 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றதுடன், 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரையும் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று அடிலெய்டில் நடைபெற்றது. அடிலெய்ட் ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணியில் தொடக்க வீரர் பென் டக்கெட் 9 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்தார்.
அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த டாம் பாண்டன் மற்றும் ஜோ ரூட் இணை பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தித் தங்கள் அரைசதங்களையும் பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய இந்த ஜோடி இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு 137 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தியது. அதன்பின் 6 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 62 ரன்களைச் சேர்த்து ஜோ ரூட் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் ஹாரி புரூக்கும் 5 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார்.
England opener Tom Banton brings up his second ODI century in no time at all 👏 #AUSvENG https://t.co/ZhAMeEBrwz— cricket.com.au (@cricketcomau) November 15, 2026
மறுபக்கம் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய டாம் பாண்டன் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது இரண்டாவது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். பின்னர் 12 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 121 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு பாண்டன் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய ஜோர்டன் காக்ஸ் தனது பங்கிற்கு 6 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 67 ரன்களைச் சேர்க்க, இறுதிவரை களத்தில் இருந்த வில் ஜேக்ஸும் 54 ரன்களைக் குவித்தார்.
இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 355 ரன்களைக் குவித்தது. ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய சேவியர் பார்ட்லெட் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதையடுத்து 356 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி தொடக்கம் முதலே சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.
அந்த அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் 2 ரன்களிலும், டிராவிஸ் ஹெட் 7 ரன்களிலும், கூப்பர் கானொலி ரன்கள் ஏதுமின்றியும், ஜோஷ் இங்கிலிஸ் 3 ரன்களுக்கும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளைப் பறிகொடுத்தனர். இதனால் ஆஸ்திரேலிய அணி 29 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த மேத்யூ ரென்ஷா மற்றும் கேமரூன் கிரீன் இணை நிதானமாக விளையாடி விக்கெட் இழப்பைத் தடுத்து நிறுத்தியது.
Utterly bizarre scenes. Stumped, bowled or run out for this Cam Green wicket? No one was really quite sure! #AUSvENG https://t.co/l8n3zR2EfE— cricket.com.au (@cricketcomau) November 15, 2026
இதில் இருவரும் பொறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அரைசதம் கடந்ததுடன், 98 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்தனர். அதன்பின் 63 ரன்கள் எடுத்திருந்த மேத்யூ ரென்ஷா விக்கெட்டை இழக்க, 64 ரன்களில் கேமரூன் கிரீனும் ஆட்டமிழந்தார். மேற்கொண்டு களமிறங்கிய ஜேக் எட்வர்ட்ஸ், சேவியர் பார்ட்லெட், ஆடம் ஜாம்பா உள்ளிட்டோரும் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.
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இறுதியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 220 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து ஆல் அவுட்டானது. இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் கஸ் அட்கின்சன் 4 விக்கெட்டுகளையும், லியாம் டௌசன், சாம் கரண் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 135 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-1 என்ற கணக்கில் தொடரையும் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளது.