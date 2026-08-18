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வங்கதேச டெஸ்ட் தொடர்| ஆஸ்திரேலிய அணியில் அதிரடி மாற்றம்; வெதரால்டு நீக்கம், ரென்ஷாவுக்கு வாய்ப்பு!

ஆஸ்திரேலியா - வங்கதேச அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது மற்றும் இறுதி டெஸ்ட் போட்டி எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதி மெக்கே நகரில் தொடங்கவுள்ளது.

மேத்யூ ரென்ஷா
மேத்யூ ரென்ஷா (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 1:19 PM IST

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ஹைதராபாத்: வங்கதேச அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில், ஃபார்மில் இல்லாத தொடக்க வீரர் ஜேக் வெதரால்டு நீக்கப்பட்டு, அவருக்குப் பதிலாக மேத்யூ ரென்ஷாவிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வங்கதேச கிரிக்கெட் அணி தற்சமயம் ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி டார்வின் நகரில் நடைபெற்று முடிந்தது. இதில், வங்கதேச அணியானது 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணியை அதன் சொந்த மண்ணிலேயே வீழ்த்தி, இமாலய வரலாற்று வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

இந்த மகத்தான வெற்றியின் மூலம் வங்கதேச அணி 1-0 என்ற கணக்கில் டெஸ்ட் தொடரில் பலமான முன்னிலையைப் பெற்றுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து, இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது மற்றும் இறுதி டெஸ்ட் போட்டி எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதி மெக்கே நகரில் தொடங்கவுள்ளது. இப்போட்டியில் வங்கதேச அணி வெற்றி பெற்றாலோ அல்லது ஆட்டத்தை டிரா செய்தாலோ கூட முதன்முறையாக ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் டெஸ்ட் தொடரை வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைக்கும் என்பதால், இப்போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

இந்நிலையில், வங்கதேச அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடவுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில், முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் சோபிக்கத் தவறிய தொடக்க வீரர் ஜேக் வெதரால்டு அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக மேத்யூ ரென்ஷா மீண்டும் ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டெஸ்ட் போட்டியின் போது டேவிட் வார்னருக்கு தலையில் பந்து தாக்கியதால், அவருக்குப் பதிலாக 'கன்கஷன்' (Concussion) மாற்று வீரராக மேத்யூ ரென்ஷா களம் கண்டார். அதன்பின்னர், ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் மற்றும் டி20 சர்வதேச அணிகளில் அவர் விளையாடி வந்த போதிலும், டெஸ்ட் அணியில் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பு அவருக்குக் கிடைக்கவில்லை. இந்நிலையில் தான், கிட்டத்தட்ட 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தற்போது அவருக்கு மீண்டும் ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணியில் விளையாடும் நல்வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது

ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான மேத்யூ ரென்ஷா, இதுவரை 14 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி ஒரு சதம் மற்றும் 3 அரைசதங்கள் உட்பட 645 ரன்கள் குவித்துள்ளார். அதேபோல், 133 முதல்தர போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள அவர், 26 சதங்கள் மற்றும் 24 அரைசதங்கள் உட்பட 8,188 ரன்கள் எடுத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த ஒரு மாற்றத்தைத் தவிர, அணியில் உள்ள மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் தங்களது இடங்களைத் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளனர்.

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ஆஸ்திரேலிய அணி: பாட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), ஸ்காட் போலண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, கேமரூன் கிரீன், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மார்னஸ் லபுஷாக்னே, நாதன் லையன், மேத்யூ ரென்ஷா, ஸ்டீவ் ஸ்மித், மிட்செல் ஸ்டார்க், பியூ வெப்ஸ்டர்.

TAGGED:

AUS VS BAN
AUSTRALIA SQUAD VS BANGLADESH
MATTHEW RENSHAW
ஆஸ்திரேலிய அணி
AUSTRALIA VS BANGLADESH 2ND TEST

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