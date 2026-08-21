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வங்கதேசத்துக்கு எதிரான 2ஆவது டெஸ்ட் | தொடரை சமன் செய்ய அதிரடி மாற்றத்துடன் களம் காணும் ஆஸ்திரேலியா!

இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் அனுபவ தொடக்க வீரரான மேத்யூ ரென்ஷாவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணி
ஆஸ்திரேலிய டெஸ்ட் அணி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 21, 2026 at 1:01 PM IST

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ஹைதராபாத்: வங்கதேச அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடும் ஆஸ்திரேலிய அணியின் பிளேயிங் லெவனை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வங்கதேச கிரிக்கெட் அணி, 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில், டார்வினில் நடைபெற்ற முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் வங்கதேச அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இதன் மூலம் 2 போட்டிகள் கொண்ட இத்தொடரில் வங்கதேச அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது.

இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி நாளை (ஆகஸ்ட் 22) மெக்காய் நகரின் கிரேட் பேரியர் ரீஃப் மைதானத்தில் தொடங்கவுள்ளது. முதலாவது போட்டியில் அதிர்ச்சித் தோல்வியைத் தழுவிய ஆஸ்திரேலிய அணி, இத்தொடரை சமன் செய்ய வேண்டுமானால் இப்போட்டியில் கட்டாயம் வென்றாக வேண்டும் என்ற இக்கட்டான சூழ்நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.

மறுபுறம், வங்கதேச அணி இப்போட்டியில் தோல்வியைத் தவிர்த்து டிரா செய்தாலே தொடரைக் கைப்பற்றிவிடும் என்பதால், கோப்பையை வெல்லப்போவது யார் என்ற பலத்த எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது. இத்தகைய பரபரப்பான சூழ்நிலையில், இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியின் பிளேயிங் லெவனை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது. இதில் அதிரடி மாற்றமாக, தொடக்க வீரராக மேத்யூ ரென்ஷாவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் பேட்டிங் வரிசை மிக மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதே அணியின் தோல்விக்கு முதன்மையான காரணமாக அமைந்தது. குறிப்பாக, தொடக்க ஆட்டக்காரர் ஜேக் வெதரால்ட் முதல் இன்னிங்ஸில் 23 ரன்களிலும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் ரன் ஏதுமின்றியும் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். மோசமான ஃபார்ம் காரணமாக, இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய பிளேயிங் லெவனில் இருந்து அவர் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதனையடுத்து, அவருக்குப் பதிலாக அனுபவ வீரரான மேத்யூ ரென்ஷா மீண்டும் அணியில் சேர்க்கப்பட்ட நிலையில், தற்சமயம் பிளேயிங் லெவனிலும் விளையாட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், கடந்த சில போட்டிகளாகப் போதிய ஃபார்மில் இல்லாத மார்னஸ் லபுஷாக்னே மற்றும் அனுபவ சுழற்பந்து வீச்சாளர் நாதன் லயன் ஆகியோரும் அணியில் தங்களது இடங்களைத் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளனர்.

இதுதவிர, முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடிய பிற வீரர்கள் அனைவரும் தங்களது இடங்களைத் தக்கவைத்துள்ளனர். அதேநேரம், வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஸ்காட் போலண்டிற்கு மீண்டும் விளையாடும் லெவனில் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது. தங்கள் சொந்த மண்ணில் தொடரை இழந்துவிடக் கூடாது என்ற முனைப்பில் ஆஸ்திரேலிய அணி தீவிரமாக உள்ளதால், நாளை தொடங்கும் இந்த இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ரசிகர்கள் மத்தியில் பலத்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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ஆஸ்திரேலிய பிளேயிங் லெவன்: டிராவிஸ் ஹெட், மேட் ரென்ஷா, மார்னஸ் லபுஷாக்னே, ஸ்டீவ் ஸ்மித், கேமரூன் கிரீன், அலெக்ஸ் கேரி, பியூ வெப்ஸ்டர், பேட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), மிட்செல் ஸ்டார்க், நாதன் லையன், ஜோஷ் ஹேசில்வுட்.

TAGGED:

AUSTRALIA VS BANGLADESH
AUSTRALIA PLAYING XI
MATT RENSHAW RECALL
ஆஸ்திரேலியா VS வங்கதேசம்
AUS VS BAN 2ND TEST

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