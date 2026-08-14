ஆஸ்திரேலியாவை அதன் சொந்த மண்ணில் அலறவிடும் வங்கதேசம்; வலுவான முன்னிலையுடன் ஆதிக்கம்!
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் சதம் விளாசிய முதல் வங்கதேச வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை தன்ஸித் ஹசன் படைத்துள்ளார்.
Published : August 14, 2026 at 5:27 PM IST
டார்வின்: மாராரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில், வங்கதேச அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 351 ரன்களைக் குவித்து வலுவான நிலையில் உள்ளது.
ஆஸ்திரேலியா - வங்கதேசம் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி நேற்று (ஆகஸ்ட் 13) டார்வினிலுள்ள மாராரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கியது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணியில், நட்சத்திர வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித்தைத் தவிர மற்ற வீரர்கள் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக அந்த அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 198 ரன்களுக்கு மட்டுமே ஆல் அவுட்டானது.
ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் அதிகபட்சமாக ஸ்டீவ் ஸ்மித் 71 ரன்களைச் சேர்த்தார். வங்கதேச அணி சார்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய ஹசன் மஹ்மூத் 6 விக்கெட்டுகளையும், தஸ்கின் அகமது மற்றும் எபடோட் ஹொசைன் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி அசத்தினர். பின்னர் தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வங்கதேச அணி, முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 96 ரன்களைச் சேர்த்து சிறப்பான தொடக்கத்தைப் பெற்றது.
Tanzid Hasan has the first Test century of his career! 👏#MilestoneMoment | @NRMAInsurance | #AUSvBAN pic.twitter.com/lXkIJrXHAO— cricket.com.au (@cricketcomau) August 14, 2026
இதனையடுத்து இன்று தொடங்கிய இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தில், மொமினுல் ஹக் 49 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து அரைசதத்தைத் தவறவிட்டார். மறுமுனையில் மிரட்டலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய தொடக்க வீரர் தன்சித் ஹசன் சதம் விளாசி அசத்தினார். இதன் மூலம் ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் டெஸ்ட் சதம் விளாசிய முதல் வங்கதேச வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையையும் படைத்தார். எனினும், 101 ரன்கள் சேர்த்திருந்த நிலையில் தன்சித் ஹசன் தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.
அவரைத் தொடர்ந்து சதம் அடிப்பார் என்று பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட கேப்டன் நஜ்முல் ஹொசைன் சாண்டோவும் 84 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய லிட்டன் தாஸ் ரன் ஏதுமின்றியும், அனுபவ வீரர் முஷ்பிகுர் ரஹிம் 36 ரன்களிலும் அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இறுதியில், மெஹிதி ஹசன் மிராஸ் மற்றும் ஹசன் மஹ்மூத் ஜோடி நிதானமாக விளையாடி மேலும் விக்கெட் விழாமல் தடுத்து, இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை நிறைவு செய்தது.
" get off the wicket!"— cricket.com.au (@cricketcomau) August 14, 2026
mitchell starc and mehidy hassan miraz had a heated exchange in #AUSvBAN: https://t.co/854LsTds7l pic.twitter.com/fTJtsn4px8
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இதன் மூலம் இரண்டாம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில், வங்கதேச அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 351 ரன்களைக் குவித்துள்ளது. தற்போது மெஹிதி ஹசன் மிராஸ் 32 ரன்களுடனும், ஹசன் மஹ்மூத் 13 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். ஆஸ்திரேலிய அணி தரப்பில் மிட்செல் ஸ்டார்க் மற்றும் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியுள்ளனர். இதன் விளைவாக, 153 ரன்கள் முன்னிலைப் பெற்றுள்ள வங்கதேச அணி, நாளை வலுவான நிலையுடன் தனது மூன்றாம் நாள் ஆட்டத்தைத் தொடரவுள்ளது.