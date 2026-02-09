ஆரோவில் மாரத்தான்: 3,000-க்கும் மேற்பட்டோர் உற்சாகத்துடன் பங்கேற்பு

ETV Bharat / sports

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 4:37 PM IST

புதுச்சேரி: ஆரோவிலில் இன்று நடைபெற்ற வருடாந்திர மாரத்தான் போட்டியில், நாடு முழுவதும் இருந்து சுமார் மூன்றாயிரத்திற்கும் அதிகமான வீரர்கள் உற்சாகத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.

கடந்த 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள ஆரோவில் ரன்னர்ஸ் மற்றும் ஆரோவில் அறக்கட்டளையால் ஒருங்கிணைந்து நடத்தப்படும் வருடாந்திர மாரத்தான் ஓட்டபந்தயம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த சுமார் மூன்றாயிரத்திற்கும் அதிகமான வீரர்கள் உற்சாகத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த முறை மாரத்தான் ஓட்டமானது நான்கு பிரிவுகளாக நடத்தப்பட்டன. அதன்படி முழு மாரத்தான் (42 கி.மீ), அரை மாரத்தான் (21 கி.மீ), 10 கி.மீ ஓட்டம் மற்றும் 5 கி.மீ ஓட்டம் என பிரிவிக்கப்பட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. இதில் அதிகபட்சமாக 10 கி.மீ ஓட்டத்தில் 1,478 பேர் பங்கேற்ற நிலையில், குறைந்தபட்சமாக 42 கி.மீ ஓட்டத்தில் 102 வீரர்கள் மட்டுமே பங்கேற்றனர்.

இந்த மாரத்தானின் சிறப்பம்சமாக, மாற்றுத் திறனாளிகள் (பார்வையற்றோர், செவித்திறன் குறைந்தோர் மற்றும் சக்கர நாற்காலி பயன்படுத்துபவர்கள்) பெருமளவில் கலந்து கொண்டனர். மேலும் இந்த வருடாந்திர மாரத்தான் ஓட்ட போட்டியை ஆரோவில் அறக்கட்டளையின் செயலாளரும், குஜராத் மாநில கூடுதல் தலைமைச் செயலாளருமான டாக்டர் ஜெயந்தி எஸ். ரவி கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து இந்த மாரத்தான் ஓட்டத்தை நிறைவு செய்த வீரர்களுக்கு அவர் பதக்கங்களை வழங்கியும் கௌரவித்தார். இந்த நிகழ்வில் புதுச்சேரி மற்றும் இந்திய கடலோர காவல்படையின் டி.ஐ.ஜி எஸ்.எஸ். தாசிலா கலந்து கொண்டு 10 கிலோ மீட்டர் தூரத்தை ஓடி முடித்தார். உயர் அதிகாரிகள் முதல் பொது மக்கள் வரை அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இந்த நிகழ்வை சிறப்பித்தனர்.

ஆரோவில் மாரத்தான் போட்டியில் வெற்றி தோல்வி என்பது கிடையாது. இதில் கலந்து கொண்டு ஓட்டத்தை நிறைவு செய்யும் அனைவரும் வெற்றியாளர்களாகவே கருதப்படுகிறார்கள். அதனால், இந்த ஓட்டத்திற்கு பரிசுத் தொகையோ அல்லது நேரக் கணக்கீடோ வழங்கப்படுவதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

