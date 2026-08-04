பும்ராவிற்கு பதிலாக இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இணைந்த காஷ்மீர் எக்ஸ்பிரஸ்! யார் இந்த ஆகிப் நபி?
இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணிக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள முதல் ஜம்மு-காஷ்மீர் வீரர் என்ற இமாலய சாதனையை ஆகிப் நபி படைத்துள்ளார்.
Published : August 4, 2026 at 8:30 AM IST
இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய கிரிக்கெட் அணி, இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி, வரும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி காலே சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்குகிறது. அதைத் தொடர்ந்து, இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி கொழும்பில் உள்ள சிங்களீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பும்ரா விலகல்
உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பின் அங்கமாக நடைபெறும் இந்தத் தொடருக்கான, ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், இத்தொடருக்காக இந்திய அணி வீரர்கள் தற்போது தீவிர பயிற்சிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இந்திய அணியின் முதன்மை வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா காயம் காரணமாக இலங்கை அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார்.
முன்னதாக இங்கிலாந்து ஒருநாள் தொடரின் போது, அவரது இடது முழங்காலில் காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர் காயத்திற்குத் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்தார். ஆனால், அவர் காயத்தில் இருந்து இன்னும் முழுமையாக குணமடையாததால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், ஜஸ்பிரித் பும்ராவிற்குப் பதிலாக, காஷ்மீரின் 29 வயது வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆகிப் நபி இந்திய டெஸ்ட் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
𝗔𝘂𝗾𝗶𝗯, 𝗔𝗿𝗰 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗔𝗿𝘁 𝗼𝗳 𝘀𝘄𝗶𝗻𝗴 💥— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 22, 2026
The Auqib Nabi story 📝
Coming 🔜#RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/IhcjmxSmBB
யார் இந்த ஆகிப் நபி?
காஷ்மீரின் எல்லை மாவட்டமான பாரமுல்லாவில் பிறந்து வளர்ந்த ஆகிப் நபி, சிறு வயது முதலே கிரிக்கெட் மீது அதீத ஆர்வம் கொண்டுள்ளார். உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் ஜம்மு-காஷ்மீர் அணிக்காக விளையாடி வரும் இவர், பந்தை ஆடுகளத்தின் இருபுறமும் லாவகமாக ஸ்விங் (Swing) செய்யும் அசாத்திய திறமை படைத்தவர். அத்துடன், பின்வரிசையில் களமிறங்கி அதிரடியாக ரன்களைக் குவிக்கும் ஆல்-ரவுண்டர் திறமையும் இருப்பது இவருக்கான கூடுதல் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணிக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள முதல் ஜம்மு-காஷ்மீர் வீரர் என்ற இமாலய சாதனையை ஆகிப் நபி படைத்துள்ளார். இதற்கு முன்பு இந்தப் காஷ்மீரில் இருந்து பர்வேஸ் ரசூல் மற்றும் உம்ரான் மாலிக் ஆகியோர் இந்திய அணிக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டிருந்தாலும், அவர்கள் ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட்டோடு மட்டுமே நின்றுவிட்டனர். இதனால், இந்திய அணிக்காக டெஸ்ட் ஜெர்சியை அணியப்போகும் முதல் காஷ்மீரி வீரர் என்ற பெருமை ஆகிப் நபியையே சேரும்.
விக்கெட்டுகளின் வேட்டை
பும்ரா போன்ற ஒரு ஜாம்பவானின் இடத்தை நிரப்புவது சாதாரண விஷயமல்ல. ஆனால், உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் ரத்தமும் சதையுமாக உழைத்து கதவைத் தட்டிய ஆகிப் நபியைத் தேர்வுக்குழுவினரால் புறக்கணிக்க முடியவில்லை. ஏனெனில், அவருக்கு இந்த வாய்ப்பு திடீரென அதிர்ஷ்டத்தால் கிடைத்தது அல்ல. கடந்த இரண்டு வருடங்களாக அவர் உள்நாட்டுத் தொடர்களில் நிகழ்த்திய விக்கெட் வேட்டையே இதற்கு முக்கிய காரணம்.
𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐉𝐀𝐌𝐌𝐔 & 𝐊𝐀𝐒𝐇𝐌𝐈𝐑! 🏆— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 28, 2026
🎥 An outpouring of pure, unadulterated emotion as J&K conquer the summit to claim their first-ever #RanjiTrophy crown 🫡
Scorecard ▶️ https://t.co/G0ytZLEyNB@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/XRyia1coda
அந்த வகையில், கடந்த இரண்டு ரஞ்சி கோப்பை சீசன்களில் அவர் மொத்தமாக 104 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி மிரட்டியுள்ளார். அதிலும், கடந்த ரஞ்சி சீசனில் மட்டும் வெறும் 12.57 என்ற சராசரியுடன் 60 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி, ஜம்மு-காஷ்மீர் அணி தனது வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லவும் மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்தார்.
மேலும் கடந்த மாதம் இலங்கை மண்ணில் சுற்றுப்பயணம் செய்த இந்தியா ஏ அணியிலும் ஆகிப் நபிக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது. அத்தொடரில் காலே மைதானத்தில் நடைபெற்ற இலங்கை ஏ அணிக்கு எதிரான போட்டிகளில் 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியும் அசத்தினார். இதன் காரணமாகவே, பும்ராவின் இடத்தை அவருக்குத் தேர்வுக்குழு வழங்கியுள்ளதாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
புள்ளிவிவரங்கள்
இதுவரை 43 முதல் தரப் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ஆகிப் நபி, அதில் 16 முறை 5 விக்கெட் ஹாலுடன் 162 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். அதிலும் அவரது எகானமி 2.90 என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதுதவிர, 36 லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில் 5.21 என்ற எகானமியில் 56 விக்கெட்டுகளையும், 39 டி20 போட்டிகளில் 43 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளார்.
𝙄.𝘾.𝙔.𝙈.𝙄— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 27, 2026
Auqib Nabi ripped through the Karnataka lineup in the Final to claim 5/54 👊
His 7️⃣th five-wicket haul in a monumental campaign.#RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/L5m1CORASX
பந்துவீச்சில் மட்டுமின்றி, பேட்டிங்கிலும் அவரால் அணிக்கு பங்களிப்பை வழங்க முடியும். அந்த வகையில், முதல் தர கிரிக்கெட்டில் 2 அரைசதங்களுடன் 999 ரன்களையும், லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில் ஒரு சதத்துடன் 572 ரன்களையும் எடுத்துள்ளார். மேலும், இவர் வெள்ளைப்பந்து கிரிக்கெட்டில் ஒட்டுமொத்தமாக 78 சிக்ஸர்களைப் ( முதல் தர கிரிக்கெட்டில் 33, லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில் 34, டி20 போட்டிகளில் 11) பறக்கவிட்டுள்ளார்.
ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு
எதுவாயினும், இந்திய அணியில் பும்ராவின் இடத்தை சர்வதேச அரங்கில் நிரப்புவது எந்தவொரு இளம் பந்துவீச்சாளருக்கும் மிகப்பெரிய சவாலாகும். ஆனால், கடின உழைப்பாலும், விக்கெட் வேட்டையாலும் இந்திய அணியின் கதவை உடைத்து உள்ளே நுழைந்துள்ள ஆகிப் நபி, இந்த வாய்ப்பைச் சரியாகப் பயன்படுத்தி இந்திய டெஸ்ட் அணியில் தனக்கான இடத்தை நிரந்தரமாக்குவார் என ரசிகர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் காத்துள்ளனர்.
𝐔𝐧𝐟𝐢𝐥𝐭𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐣𝐨𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐧 𝐮𝐧𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐠𝐧 🤩— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 27, 2026
🎥 𝙍𝙖𝙬 𝙍𝙚𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 from the middle as Auqib Nabi bags his 7th fifer to reach 60 wickets for the season 👏
Updates ▶️ https://t.co/G0ytZLEyNB#RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/DXzNRLEkZp
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இந்திய டெஸ்ட் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), கே.எல். ராகுல் (துணைக் கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரிஷப் பந்த், சாய் சுதர்சன், துருவ் ஜூரெல், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், மானவ் சுதார், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் பிரார், தேவ்தத் படிக்கல், சரான்ஷ் ஜெயின், ஆகிப் நபி.