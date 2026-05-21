யூரோபா லீக்: 44 ஆண்டுகளுக்குப் பின் சாம்பியன் பட்டம் வென்று ஆஸ்டன் வில்லா சாதனை
முன்னதாக கடந்த 1982ஆம் ஆண்டில் யூரோபா கோப்பையை வென்றதற்குப் பிறகு, சுமார் 44 ஆண்டுகளுக்குப் பின் ஆஸ்டன் வில்லா அணி தங்களின் இரண்டாவது சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : May 21, 2026 at 4:58 PM IST
ஹைதராபாத்: ஃபிரெபுர்க் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஆஸ்டன் வில்லா அணி 3-0 என்ற கணக்கில் வெற்றியைப் பதிவு செய்து, யூரோபா லீக் தொடரின் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
ஐரோப்பிய கால்பந்து சங்கங்கத்தால் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் ஒரு புகழ்பெற்ற ஐரோப்பிய கிளப் கால்பந்து தொடரான யூரோபா லீக் தொடரின் நடப்பு சீசன் கோலாகலமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இஸ்தான்புல்லில் நடைபெற்ற இந்த தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த ஆஸ்டன் வில்லா மற்றும் ஜெர்மனியில் ஃபிரெபுர்க் அணிகளும் பலப்பரீட்சை நடத்தின.
பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் தொடக்கம் முதலே ஆஸ்டன் வில்லா அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. அதன் பயனாக ஆட்டத்தின் 40ஆவது நிமிடத்தில் யூரி தியலெமான்ஸ் கோல் அடித்து அணியை முன்னிலைப் படுத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து முதல் பாதி ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரமான 45+2ஆவது நிமிடத்தில் ஆஸ்டன் வில்லா வீரர் எமிலியானோ இரண்டாவது கோலைப் பதிவு செய்து அசத்தினார்.
இதன் மூலம் முதல் பாதியின் ஆட்டநேர முடிவில் ஆஸ்டன் வில்லா அணி 2-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் ஆட்டத்தில் முன்னிலை வகித்தது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஆஸ்டன் வில்லா அணிக்கு ஆட்டத்தின் 57ஆவது நிமிடத்தில் மோர்கன் ரோஜர்ஸ் மூலம் மூன்றாவது கோல் கிடைத்தது. அதேசமயம் மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய ஃபிரெபுர்க் அணியால் எதிரணியின் டிஃபென்ஸைத் தாண்டி எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.
இதன் காரணமாக ஆட்டநேர முடிவில் ஆஸ்டன் வில்லா அணி 3-0 என்ற கோல்கள் கணக்கில் ஃபிரெபுர்க் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆஸ்டன் வில்லா அணி 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முக்கியமான கால்பந்து தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இதற்கு முன், ஆஸ்டன் வில்லா அணி கடைசியா 1996ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற லீக் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற நிலையில், அதன்பின் தற்போது தான் அந்த அணி முக்கியமான தொடரில் முதல் கோப்பையை வென்றுள்ளது.
இதுதவிர, 44 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு யூரோபா லீக் கால்பந்து தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது. இதற்கு முன் கடந்த 1982ஆம் ஆண்டில் யூரோபா கோப்பையை வென்றதற்குப் பிறகு, சுமார் 44 ஆண்டுகளுக்குப் பின் ஆஸ்டன் வில்லா அணி தங்களின் இரண்டாவது சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வெற்றியைத் தொடர்ந்து ஆஸ்டன் வில்லா அணிக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றனர்.