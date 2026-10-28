ஆசிய பாரா போட்டிகளில் 3 முறை தங்கம் வென்ற இந்திய வீரர் நீரஜ் யாதவ் விபரீத முடிவு
கடந்த 2018 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஆசிய பாரா விளையாட்டு போட்டிகளில் ஈட்டி மற்றும் வட்டு எறிதலில் 3 தங்கம் வென்று நீரஜ் யாதவ் சாதனை படைத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 28, 2026 at 1:20 PM IST
புதுடெல்லி: ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் மூன்று முறை தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த இந்திய பாரா தடகள வீரர் நீரஜ் யாதவ் (42), டெல்லியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார்.
இந்தியாவின் நட்சத்திர பாரா தடகள வீரரான நீரஜ் யாதவ், தனது 7 வயதில் போலியோ நோயால் பாதிக்கப்பட்டார். ஆரம்பத்தில் சுமார் ஏழு ஆண்டுகள் வீல்சேர் டென்னிஸ் விளையாடிய அவர், பின்னர் பாரா தடகளப் போட்டிகளுக்கு மாறினார். அங்கு வட்டு எறிதல், ஈட்டி எறிதல் மற்றும் குண்டு எறிதல் ஆகிய பிரிவுகளில் சர்வதேச அளவில் முத்திரை பதித்தார். தனது விடாமுயற்சியாலும், தீவிர பயிற்சியின் காரணமாகவும் பாரா தடகள விளையாட்டில் பல சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார்.
அதிலும் குறிப்பாக, அவர் மூன்று முறை ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தங்கப்பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார். அதன்படி, 2018ஆம் ஆண்டு ஜகார்த்தாவில் நடைபெற்ற ஆசிய பாரா விளையாட்டின் ஈட்டி எறிதல் பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்றார். அதைத் தொடர்ந்து, 2023 ஹாங்சோ ஆசிய பாரா விளையாட்டில் ஈட்டி எறிதல் மற்றும் வட்டு எறிதல் ஆகிய இரண்டு பிரிவுகளிலும் இரட்டைத் தங்கம் வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்தார்.
STORY | Top para athlete Neeraj Yadav dies by suicide Asian Para Games gold medallist Neeraj Yadav has allegedly died by suicide after consuming poison at his residence, with a postmortem examination underway at a Delhi hospital on Wednesday. S Satyanarayana, head coach of the Indian para-athletics team, confirmed the incident, saying he had learnt of the tragedy but that Yadav's body was still at the hospital. READ: https://t.co/Ye3jUCu4rh— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2026
இவ்வாறு சர்வதேச அரங்கில் சாதனை படைத்த நீரஜ் யாதவ், டெல்லியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சம்பவம் விளையாட்டு உலகில் பெரும் சோகத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் துயரச் செய்தியை இந்திய பாரா தடகள அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் எஸ். சத்யநாராயணா உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். நீரஜ் யாதவின் உடல் தற்போது டெல்லியில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் உடற்கூறாய்வுக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து பயிற்சியாளர் சத்யநாராயணா கூறுகையில், "நீரஜ் யாதவின் இந்த முடிவுக்கான துல்லியமான காரணத்தை என்னால் கணிக்க முடியாது. எனினும், ஒரு விளையாட்டு வீரர் தனது வாழ்வின் ஏற்ற இறக்கங்களைச் சமமான மனப்பக்குவத்துடன் எதிர் கொள்ள பழக வேண்டும். அவர் இந்த அளவுக்குச் சென்று, இத்தகைய தீவிரமான முடிவை எடுத்தது வருத்தமளிக்கிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
F55 பிரிவைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி தடகள வீரரான நீரஜ் யாதவ், அண்மையில் ஊக்கமருந்து சோதனையில் சிக்கியதால் தற்காலிகத் தடைக்கு உள்ளாகியிருந்தார். இதன் காரணமாக, சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பையும் அவர் இழந்தார்.
இதனால் கடந்த சில நாட்களாக அவர் கடுமையான மன அழுத்தத்தில் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. எனினும், அவரது மரணத்திற்கான பின்னணி குறித்து காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
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