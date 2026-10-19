ஆசிய பாரா விளையாட்டு 2026 | உலக சாதனை படைத்த சீத்தல் தேவி; துப்பாக்கி சுடுதலில் இந்தியாவுக்கு இரட்டைப் பதக்கம்!
ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியின் மகளிர் வில்வித்தை தகுதிச்சுற்றுப் போட்டியில், இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை சீத்தல் தேவி புதிய ஆசிய சாதனை படைத்ததோடு, உலக சாதனையைச் சமன் செய்து அசத்தியுள்ளார்.
Published : October 19, 2026 at 1:16 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளின் முதல் நாளிலேயே இந்திய வீராங்கனைகள் உலக சாதனையைச் சமன் செய்தும், தங்கம், வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்றும் வரலாற்றுச் சாதனையுடன் தங்களது பதக்க வேட்டையைத் தொடங்கியுள்ளனர்.
ஆசியக் கண்டத்தைச் சேர்ந்த பாரா விளையாட்டு வீரர்களுக்காக, நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகள் (Asian Para Games) நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், நடப்பு ஆண்டிற்கான ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானில் உள்ள ஐச்சி-நகோயா பகுதியில் இன்று கோலாகலமாகத் தொடங்கின. குறிப்பாக, இன்றைய முதல் நாள் ஆட்டத்திலேயே இந்திய வீரர்கள் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுத் தங்களது பதக்க வேட்டையைத் தொடங்கியுள்ளனர்.
அந்த வகையில், இந்தியாவின் நட்சத்திர பாரா வில்வித்தை வீராங்கனையான சீத்தல் தேவி, பெண்களுக்கான காம்பவுண்ட் தகுதிச் சுற்றில் (Women's Compound qualification) 720 புள்ளிகளுக்கு 704 புள்ளிகள் குவித்து அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் அவர் உலக சாதனையைச் சமன் செய்ததுடன், புதிய ஆசிய சாதனையும் படைத்துள்ளார். இதற்கு முன் ஆசிய விளையாட்டின் சாதனையாக இருந்த 698 புள்ளிகளை விட 6 புள்ளிகள் அதிகமாகப் பெற்று, முந்தைய சாதனையை அவர் முறியடித்துள்ளார்.
SHEETAL DEVI EFFECT!🔥 Defying all odds with unmatched precision! Watch our incredible archer sign the target with her foot at the Asian Para Games 2026 (Aichi-Nagoya). True champions don't find limits, they shatter them! Courtesy- @ParalympicIndia #AsianParaGames2026 #ParaArchery #TeamIndia #Cheer4Bharat #SheetalDevi— SAI Media (@Media_SAI) October 19, 2026
துப்பாக்கி சுடுதலில் இரட்டைப் பதக்கம்
இன்று நடைபெற்ற மகளிருக்கான 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் ஸ்டாண்டிங் SH1 (Women’s 10m air rifle standing SH1) இறுதிப் போட்டியில், இந்திய வீராங்கனைகள் தங்க மற்றும் வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர். அந்த வகையில், நட்சத்திர வீராங்கனை மோனா அகர்வால் 250.0 புள்ளிகளுடன் தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றிய நிலையில், மற்றொரு இந்திய நட்சத்திரமான அவனி லேகரா 249.6 புள்ளிகளுடன் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார்.
இருவருக்கும் இடையேயான புள்ளி வித்தியாசம் வெறும் 0.4 புள்ளிகள் மட்டுமே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்போட்டியில் தென் கொரியாவின் லீ யுன்ரி 227.9 புள்ளிகளைப் பெற்று வெண்கலப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். இத்தொடரில் இந்திய வீராங்கனைகள் மோனா அகர்வால் மற்றும் அவனி லேகரா ஆகியோர் பதக்கம் வென்று சாதித்ததுடன், 2028ஆம் ஆண்டிற்கான பாரா ஒலிம்பிக் தொடருக்கும் நேரடியாகத் தகுதி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
GOLDEN & SILVER GLORY! 🥇🥈🇮🇳🔥 A phenomenal double podium finish on the grand stage as our champions rule the shooting range in style! Mona Agarwal (TOPS Athlete) wins 🥇 Gold with a score of 250, creating a brand new Asian Para Games Record (surpassing the previous record of 249.6). She shows incredible progress, improving from her 6th-position finish at APG 2022 all the way to the top of the podium at APG 2026. Meanwhile, Avani Lekhara (TOPS Athlete) bags a stellar 🥈 Silver with a score of 249.6, successfully securing her quota for the LA2028 Paralympics and building upon her Gold win in this event at APG 2022. Together, they open India's medal tally with two glorious medals! A proud moment for the nation as our champions continue to shine! 🎯💪 #AsianParaGames2026 #ParaShooting #TeamIndia #Cheer4Bharat— SAI Media (@Media_SAI) October 19, 2026
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ஜூடோவில் பதக்கம் உறுதி
அதேபோல், இன்று நடைபெற்ற மகளிருக்கான J2 -52 கிலோ எடைப்பிரிவு ஜூடோ அரையிறுதிப் போட்டியில், இந்தியாவின் கோகிலா உலக சாம்பியனான சீனாவின் யி லியுவை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார். இதன் மூலம் இந்தியாவுக்குக் குறைந்தபட்சம் வெள்ளிப் பதக்கத்தை அவர் உறுதி செய்துள்ளார். தங்கப் பதக்கத்திற்கான இறுதிப் போட்டியில் அவர் கிர்கிஸ்தானின் ஐபைக் உலன்பெக் கைஸியை எதிர்கொள்ளவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.