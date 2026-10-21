ஆசிய பாரா விளையாட்டு 2026 | ஒரே நாளில் 27 பதக்கங்கள்; தொடரும் இந்திய வீரர்களின் பதக்க வேட்டை!
ஆசிய பாரா பேட்மிண்டனில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர் சிவராஜன் சோலைமலையை பாராட்டி தமிழக முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் ரூ.50 லட்சம் ஊக்கத்தொகை அறிவித்துள்ளார்.
Published : October 21, 2026 at 7:10 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளின் மூன்றாம் நாளான இன்று தடகளம், துப்பாக்கிச் சுடுதல், நீச்சல் போன்ற பல்வேறு பிரிவுகளில் இந்திய வீரர்கள் அபார திறமையை வெளிப்படுத்தி, ஒரே நாளில் 27 பதக்கங்களை வாரிக் குவித்துள்ளனர்.
ஜப்பானின் ஐச்சி-நகோயா நகரில் 5ஆவது ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகள் கோலாகலமாகத் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. தொடரின் மூன்றாம் நாளான இன்றைய தினமும், இந்திய வீரர்கள் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி பதக்கங்களைக் குவித்தனர். அதிலும் குறிப்பாக இன்று ஒரே நாளில் மட்டும் இந்தியா 5 தங்கம், 11 வெள்ளி மற்றும் 11 வெண்கலம் என மொத்தமாக 27 பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளது.
அதிலும் தடகள பிரிவில் மட்டும் இந்திய வீரர்கள் 5 தங்கப் பதக்கங்களை வென்று அசத்தினர். இதில் மகளிருக்கான 100 மீட்டர் (T12 பிரிவு) ஓட்டப்பந்தயத்தில் இந்திய நட்சத்திர வீராங்கனை சிம்ரன் சர்மா 12.02 விநாடிகளில் இலக்கை எட்டி, புதிய சாதனையுடன் தங்கம் வென்றார். இது இந்தத் தொடரில் அவர் வெல்லும் இரண்டாவது தங்கமாகும். முன்னதாக அவர் மகளிருக்கான 200 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்திலும் தங்கம் வென்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Stellar silver 🥈 Sivarajan Solaimalai secures the Silver Medal in Badminton (Men's Doubles SH6) at the 5th Asian Para Games 2026 in Aichi-Nagoya, Japan! #SDAT #sportstn #TNSportsDevelopment #CMtrophy2026 #tnathelete https://t.co/tjXPGxNfh6— Sports Tamil Nadu (@SportsTN_) October 21, 2026
ஆடவர் குண்டு எறிதல் (F46) பிரிவில் சச்சின் சர்ஜேராவ் கிலாரி 15.87 மீட்டர் தூரம் எறிந்து புதிய சாதனையுடன் தங்கம் வென்றார். இதே போட்டியில் இந்தியாவின் முகமது யாசர் வெள்ளியும், பிரவீன் வெண்கலமும் வென்று அசத்தினர். மேலும், ஆடவர் உயரம் தாண்டுதல் (T64) பிரிவில் பிரவீன் குமார் 2.05 மீட்டர் உயரம் தாண்டி புதிய சாதனையுடன் தங்கம் வெல்ல, மற்றொரு இந்திய வீரரான பண்டி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார்.
ஆடவர் 100 மீட்டர் (T47) ஓட்டப்பந்தயத்தில் திலீப் மகாது காவித் தங்கமும், பசில் முகமது வெள்ளியும் வென்றனர். ஆடவர் குண்டு எறிதல் (F53) பிரிவில் ஆயுஷ் வர்மா இந்தியாவிற்கு மற்றொரு தங்கப் பதக்கத்தைப் பெற்றுத் தந்தார். வில்வித்தைப் போட்டியில் இந்தியாவின் முன்னணி வீராங்கனை சீத்தல் தேவி மற்றும் பாயல் நாக் இணை, மகளிர் காம்பவுண்ட் இரட்டையர் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது.
ஆடவர் பேட்மிண்டன் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் நட்சத்திர ஜோடியான கிருஷ்ணா நகர் மற்றும் தமிழக வீரர் சிவராஜன் சோலைமலை இணை வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளது. இவர்களது சிறப்பான ஆட்டத்தையும் கடின உழைப்பையும் பாராட்டும் விதமாக, தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த சிவராஜன் சோலைமலைக்கு தமிழக முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் ரூ. 50 லட்சம் ஊக்கத்தொகையை அறிவித்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் 5-வது பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பேட்மிண்டன் விளையாட்டில் ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற இந்திய அணிக்கும், அவ்வணியில் இடம்பெற்றுள்ள தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீரர் சிவராஜன் சோலைமலை அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் மற்றும் பாராட்டுகள். வீரர் சிவராஜன் சோலைமலை அவர்களின் சாதனையைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ரூ. 50 இலட்சம் உயரிய ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். அவரது கடின உழைப்பு மற்றும் விடாமுயற்சியால் இச்சாதனையைப் படைத்துள்ளார். தமிழ்நாட்டின் இளம் பாரா விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு புதிய ஊக்கத்தை அளித்திடும் வகையில் அவரது வெற்றி அமைந்துள்ளது. வீரர் சிவராஜன் சோலைமலை அவர்கள், மேலும் பல வெற்றிகளைப் பெற்று தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்க்க வாழ்த்துகள். #CMJosephVijay— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) October 21, 2026
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பவர்லிஃப்டிங் பிரிவில் கஸ்தூரி ராஜாமணி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார். நீச்சல் போட்டியில் ரவி கார்த்திக் புடிகினா (100 மீட்டர் பேக்ஸ்ட்ரோக்) வெள்ளியும், ஹிமான்ஷு நந்தல் வெண்கலமும் வென்று இந்தியாவின் பதக்கப் பட்டியலை உயர்த்தினர். இதன் மூலம் இந்தியா 14 தங்கம், 22 வெள்ளி, 26 வெண்கலம் என மொத்தம் 62 பதக்கங்களுடன் ஒட்டுமொத்தப் பதக்கப் பட்டியலில் 5ஆவது இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.