ஆசிய பாரா விளையாட்டு 2026 | 114 பதக்கங்கள் வென்று இந்திய அணி வரலாற்றுச் சாதனை!
ஆசிய பாரா விளையாட்டு போட்டிகளில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பாரா விளையாட்டு வீரர்கள் 3 தங்கம், 5 வெள்ளி, 7 வெண்கலம் என மொத்தம் 15 பதக்கங்களை வென்றுள்ளனர்.
Published : October 24, 2026 at 1:57 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில், 168 இந்திய பாரா விளையாட்டு வீரர்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற நிலையில், ஒட்டுமொத்தமாக 114 பதக்கங்களைக் குவித்து வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளனர்.
ஜப்பானின் ஐச்சி-நகோயா நகரில் நடைபெற்ற 2026 ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகள் நேற்றுடன் நிறைவடைந்தன. இதில் இந்தியா 30 தங்கம், 35 வெள்ளி மற்றும் 49 வெண்கலம் என ஒட்டுமொத்தமாக 114 பதக்கங்களை வென்று, பதக்கப்பட்டியலில் 4-ஆம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. குறிப்பாக, கடந்த 2023 ஹாங்சோ போட்டிகளுடன் ஒப்பிடுகையில், இம்முறை மிகக் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான வீரர்களே பங்கேற்ற நிலையில் இந்த இமாலய சாதனையை இந்தியா படைத்துள்ளது.
கடந்த 2023 போட்டிகளில் இந்தியா சார்பில் 309 வீரர்கள் பங்கேற்றனர். ஆனால், இம்முறை கடுமையான தகுதி விதிகள், பிளைண்ட் செஸ் மற்றும் பாரா ரோயிங் போன்ற போட்டிகள் நீக்கப்பட்டது போன்ற காரணங்களால் வெறும் 168 வீரர்கள் மட்டுமே கொண்ட குழு அனுப்பப்பட்டது. இருப்பினும், வீரர்கள் தங்களின் அபார திறமையால் பதக்கங்களை வென்று சர்வதேச அரங்கில் சாதனைகளைப் படைத்துள்ளனர்.
🇮🇳 𝑨𝒔𝒊𝒂𝒏 𝑷𝒂𝒓𝒂 𝑮𝒂𝒎𝒆𝒔 2026 | 𝐌𝐞𝐝𝐚𝐥 𝐓𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 Team India reaches a remarkable milestone at the Asian Para Games 2026, taking its medal tally to 1⃣1⃣4⃣ ! 👏 🥇 30 𝑮𝒐𝒍𝒅 🥈 35 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒆𝒓 🥉 49 𝑩𝒓𝒐𝒏𝒛𝒆 Every medal reflects the determination, resilience and hard work of our champions! 🇮🇳 #AsianParaGames #ParaAthletics #TeamIndia #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026— All India Radio News (@airnewsalerts) October 23, 2026
அதே சமயம், மூன்று இந்திய வீரர்கள் தங்களது விளையாட்டுகளில் புதிய உலக சாதனைகளைப் படைத்து நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளனர். அந்த வகையில், ஆடவருக்கான 400 மீட்டர் (T44/T64) ஓட்டப்பந்தயத்தில் இந்திய வீரர் சந்தீப், பந்தயத் தூரத்தை 52.28 வினாடிகளில் கடந்து T44 பிரிவில் புதிய உலக சாதனை படைத்தார். அதேபோல், ஆடவர் ஈட்டி எறிதல் (F37) பிரிவில் ஹானி 60.79 மீட்டர் தூரம் ஈட்டி எறிந்து புதிய உலக சாதனை படைத்தார்.
அதேபோல், மகளிருக்கான 50 மீட்டர் ரைபிள் 3 பொசிஷன்ஸ் (SH1) போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை மோனா அகர்வால் 357.5 புள்ளிகள் பெற்று புதிய உலக சாதனை மற்றும் ஆசிய பாரா விளையாட்டுச் சாதனை இரண்டையும் தகர்த்து அசத்தினார்.
APG 26 | Result | Para Badminton Women's Doubles SL3-SU5- Gold Medal Match GOLD FOR INDIA! World No. 1 duo and TOPS athletes Thulasimathi Murugesan and Manasi Girishchandra Joshi produce a sensational performance to beat reigning World Champions Qiuxia Yang and Zuxian Xiao of China 2-0 (21-16, 21-13) in the Women's Doubles SL3-SU5 final! #AsianParaGames2026 #ParaBadminton #TeamIndia #GoldMedal #Cheer4Bharat— SAI Media (@Media_SAI) October 23, 2026
விளையாட்டு வாரியாக இந்தியாவின் பதக்கப் பட்டியல்
- பாரா அத்லெடிக்ஸ்: 22 தங்கம் | 19 வெள்ளி | 24 வெண்கலம் (மொத்தம்: 65)
- பாரா பேட்மிண்டன்: 3 தங்கம் | 5 வெள்ளி | 8 வெண்கலம் (மொத்தம்: 16)
- பாரா நீச்சல்: 0 தங்கம் | 3 வெள்ளி | 8 வெண்கலம் (மொத்தம்: 11)
- பாரா டேபிள் டென்னிஸ்: 0 தங்கம் | 0 வெள்ளி | 7 வெண்கலம் (மொத்தம்: 7)
- பாரா வில்வித்தை: 3 தங்கம் | 3 வெள்ளி | 0 வெண்கலம் (மொத்தம்: 6)
- பாரா துப்பாக்கிச் சுடுதல்: 2 தங்கம் | 2 வெள்ளி | 1 வெண்கலம் (மொத்தம்: 5)
- பாரா ஜூடோ: 0 தங்கம் | 1 வெள்ளி | 1 வெண்கலம் (மொத்தம்: 2)
- பாரா பவர்லிஃப்டிங்: 0 தங்கம் | 2 வெள்ளி | 0 வெண்கலம் (மொத்தம்: 2)
தமிழக வீரர்கள்
இந்த ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பாரா-விளையாட்டு வீரர்கள் 3 தங்கம், 5 வெள்ளி மற்றும் 7 வெண்கலம் என மொத்தம் 15 பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர். இதில் காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த பாரா-பேட்மிண்டன் வீராங்கனை துளசிமதி முருகேசன் ஒரே நாளில் ஒரு தங்கம் மற்றும் இரண்டு வெள்ளி என மூன்று பதக்கங்களைக் குவித்துச் சாதனை படைத்துள்ளார்.
அதேபோல், தமிழகத்தின் கரூரைச் சேர்ந்த பாரா-பேட்மிண்டன் வீராங்கனையான நித்யஸ்ரீ, பெண்கள் ஒற்றையர் (SH6) பிரிவில் அசத்தலாக விளையாடி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றதோடு, கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் (SH6) கிருஷ்ணா நகருடன் இணைந்து வெண்கலப் பதக்கமும் வென்று அசத்தியுள்ளார்.
GOLDEN GLORY FOR SOLAIRAJ DHARMARAJ! 🇮🇳🥇🔥 India’s Solairaj Dharmaraj strikes GOLD in Men’s Long Jump T64 at the #AsianParaGames2026! 🇮🇳🏆 A phenomenal performance, a golden moment, and another reason to celebrate India’s para athletics champions! 🏃♂️💥 GOLD ON THE PODIUM. PRIDE FOR THE NATION! 🇮🇳🥇 Congratulations, Solairaj! 👏✨ #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaAthletics #TeamIndia #GoldMedal— SAI Media (@Media_SAI) October 23, 2026
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இதுதவிர, தமிழகத்தின் முன்னணி தடகள வீரரான சோலைராஜ் தர்மராஜ் ஆடவருக்கான நீளம் தாண்டுதல் (T64) போட்டியில் 7.15 மீட்டர் தாண்டி புதிய ஆசிய சாதனையுடன் தங்கப் பதக்கத்தை வென்றார். அதேபோல், பாரா டேபிள் டென்னிஸ் விளையாட்டின் ஆடவர் ஒற்றையர் கிளாஸ் 1 பிரிவில் ஜெஹான் தோராப் மதனும், மகளிர் ஒற்றையர் கிளாஸ் 9 பிரிவில் பேபி சஹானா ரவியும் வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.