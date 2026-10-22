ஆசிய பாரா விளையாட்டு 2026 | வில்வித்தையில் ஷீத்தல் தேவி இரட்டைத் தங்கம்; 21 தங்கங்களுடன் 4-ஆவது இடத்தில் இந்தியா!
இந்தியா 21 தங்கம், 27 வெள்ளி, 37 வெண்கலம் என மொத்தம் 85 பதக்கங்களுடன் ஒட்டுமொத்தப் பட்டியலில் 4ஆவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.
Published : October 22, 2026 at 3:17 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவின் நட்சத்திர வில்வித்தை வீராங்கனையான ஷீத்தல் தேவி, இன்று வில்வித்தைப் பிரிவில் இரண்டு வெவ்வேறு பிரிவுகளில் தங்கப் பதக்கங்களை வென்று அசாத்திய சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஜப்பானின் அய்ச்சி-நகோயா நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் 2026 ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளின் 4-வது நாளான இன்று, இந்திய வீரர்கள் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி தற்போது வரையிலும் 7 தங்கப் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர். இதன் மூலம் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த தங்கப் பதக்கங்களின் எண்ணிக்கை 21 ஆக உயர்ந்துள்ளதுடன், பதக்கப் பட்டியலிலும் 4ஆவது இடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
ஷீத்தல் தேவி இரட்டைத் தங்கம்
இந்தியாவின் நட்சத்திர வில்வித்தை வீராங்கனையான ஷீத்தல் தேவி, இன்று வில்வித்தைப் பிரிவில் இரண்டு வெவ்வேறு பிரிவுகளில் தங்கப் பதக்கங்களை வென்று அசாத்திய சாதனை படைத்துள்ளார். முதலாவதாக, மகளிர் தனிநபர் காம்பவுண்ட் பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில் அபாரமாகச் செயல்பட்டு அவர் தங்கம் வென்றார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற கலப்பு காம்பவுண்ட் இரட்டையர் பிரிவில், சக இந்திய வீரர் தோமன் குமாருடன் இணைந்து விளையாடி இரண்டாவது தங்கப் பதக்கத்தையும் வென்று சாதனை படைத்தார்.
SHEETAL DEVI STRIKES GOLD AGAIN! 🇮🇳🥇🏹 India’s para archery sensation continues to shine at the #AsianParaGames2026! 🇮🇳🔥 TOPS athlete Sheetal Devi clinched GOLD in the Para Compound Women’s Individual final, defeating Singapore’s Nur Syahidah Alim 142–139 in a thrilling contest! 🥇👏 🏆 BACK-TO-BACK GOLD! Sheetal successfully defended her Women’s Individual title, winning gold for the second consecutive edition of the Asian Para Games. ✨ THREE MEDALS. ONE OUTSTANDING CAMPAIGN. Sheetal concludes her #AsianParaGames2026 journey with an incredible haul of 3 medals - 2 GOLD and 1 SILVER, matching her medal tally from the previous edition! 🇮🇳🥇🥇🥈 Congratulations, Sheetal, on another phenomenal performance and for making the nation proud! 👏🇮🇳🔥 #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaArchery #TeamIndia— SAI Media (@Media_SAI) October 22, 2026
சைலேஷ் குமார் அசத்தல்
ஆடவருக்கான உயரம் தாண்டுதல் டி63 (High Jump T63) இறுதிப் போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் தங்களின் முழு ஆதிக்கத்தை வெளிப்படுத்தினர். இதில் இந்தியாவின் சைலேஷ் குமார் மிகச்சிறப்பான உயரத்தைத் தாண்டி தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். இப்போட்டியில் இந்தியாவின் மற்றொரு முன்னணி வீரரான வருண் சிங் பாட்டி வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், ராகுல் சரோஹா வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
தடகளத்தில் தங்கம் வென்ற அஞ்சனாபென்
மகளிருக்கான 400 மீட்டர் டி47 (400m T47) ஓட்டப்பந்தயத்தில், இந்தியாவின் அஞ்சனாபென் பம்பாடியா பந்தய தூரத்தை 59.97 வினாடிகளில் எட்டி தங்கப்பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். இதே பிரிவில் மற்றொரு இந்திய வீராங்கனை ஜெயந்தி பெஹரா பந்தய தூரத்தை 1 நிமிடம் 0.65 வினாடிகளில் எட்டி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார். மகளிருக்கான வட்டு எறிதல் போட்டியில் இந்தியாவின் சுவர்ணா ராஜ் தங்கப் பதக்கத்தை வென்றார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
GOLDEN GLORY FOR SUVARNA RAJ! 🇮🇳🥇🔥 India shines bright at the #AsianParaGames2026 as Suvarna Raj clinches GOLD in Women’s Discus Throw F54! 🇮🇳🏆 🥇 SUVARNA RAJ - GOLD MEDAL 🏟️ Para Athletics | Women’s Discus Throw F54 A phenomenal achievement on the continental stage! Suvarna Raj makes the nation proud with her outstanding performance and fighting spirit. 💪✨ Congratulations, Suvarna, on this golden triumph! Your success is an inspiration to aspiring para-athletes across the country. 🇮🇳👏 #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaAthletics #TeamIndia— SAI Media (@Media_SAI) October 22, 2026
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பதக்கப் பட்டியலில் இந்தியா 4-ஆவது இடம்
தற்போது வரையிலும் இந்திய அணி 21 தங்கம், 27 வெள்ளி, 37 வெண்கலம் என மொத்தம் 85 பதக்கங்களுடன் ஒட்டுமொத்த பதக்கப் பட்டியலில் 4-ஆவது இடத்தில் நீடிக்கிறது. வரும் அக்டோபர் 24-ஆம் தேதி வரை இப்போட்டிகள் நடைபெறவிருப்பதால் இந்தியாவின் பதக்க எண்ணிக்கை மேலும் உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.