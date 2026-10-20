ஆசிய பாரா விளையாட்டு 2026| இரண்டாம் நாளிலும் தொடரும் இந்திய வீரர்களின் பதக்க வேட்டை!
ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்தியா தற்போது 5 தங்கம், 8 வெள்ளி மற்றும் 9 வெண்கலம் என மொத்தம் 22 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 20, 2026 at 10:24 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியின் மகளிருக்கான 400 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் இந்திய வீராங்கனை தீப்தி ஜீவன்ஜி தங்கப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஜப்பானின் ஐச்சி-நகோயா நகரில் 5-ஆவது ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகள் நேற்று கோலாகலமாகத் தொடங்கின. தொடரின் முதல் நாளில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் 4 தங்கம், 5 வெள்ளி மற்றும் 2 வெண்கலம் என மொத்தம் 11 பதக்கங்களை வென்று அசத்தியிருந்தனர். இந்த நிலையில், இரண்டாம் நாளான இன்றைய தினமும் இந்தியா தன் பதக்க வேட்டையைத் தொடர்ந்து வருகிறது.
குறிப்பாக, தடகள வீராங்கனை தீப்தி ஜீவன்ஜி புதிய சாதனையுடன் தங்கப்பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார். மகளிருக்கான 400 மீட்டர் (T20 பிரிவு) ஓட்டப்பந்தயத்தில், பந்தய தூரத்தை 56.36 வினாடிகளில் கடந்து புதிய ஆசிய பாரா விளையாட்டு சாதனையுடன் தீப்தி தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். இதையடுத்து, பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த தீப்திக்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகின்றன.
GOLD AGAIN, RECORD BROKEN! 🇮🇳🥇 Deepthi Jeevanji (TOPS Athlete) reigns supreme at the #AsianParaGames2026! 💪🏃♀️ TOPS athlete Deepthi clinched GOLD 🥇 in the Women’s 400m T20 Final with an incredible timing of 56.36 seconds, setting a NEW GAMES RECORD! Defending her 2022 title, Deepthi returns to the top of the podium with an even faster performance, improving her timing by 0.23 seconds! 🇮🇳🏆 Two editions. Two gold medals. One record-breaking champion! #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaAthletics #GoldMedal #ProudMoment— SAI Media (@Media_SAI) October 20, 2026
அதேபோல், ஆடவர் ஈட்டி எறிதல் (F53/54 பிரிவு) போட்டியில் இந்தியாவின் பிரதீப் குமார் 27.45 மீட்டர் தூரம் ஈட்டி எறிந்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார். துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டியில், ஆடவர் 10 மீட்டர் ஏர் பிஸ்டல் (SH1 பிரிவு) பிரிவில் நட்சத்திர வீரர் மனிஷ் நர்வால் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார். மேலும், பாரா பவர்லிஃப்டிங் ஆடவர் 65 கிலோ எடைப்பிரிவில் இந்தியாவின் அசோக் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று நாட்டின் பதக்கப் பட்டியலை உயர்த்தியுள்ளார்.
தலகளப் போட்டிகளில், ஆடவர் ஈட்டி எறிதலில் (F53/54 பிரிவு) ஆயுஷ் வர்மாவும், ஆடவர் குண்டு எறிதலில் (F11 பிரிவு) பிரவீன் சர்மாவும் தங்களது சிறந்த பங்களிப்பை வழங்கி வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்றனர். டேபிள் டென்னிஸ் போட்டிகளிலும் இன்று இந்திய வீராங்கனைகள் வெண்கலப் பதக்கங்களை அள்ளினர். மகளிருக்கான ஒற்றையர் பிரிவுகளில் பவினா படேல் (கிளாஸ் 4/5) மற்றும் சோனல்பேன் படேல் (கிளாஸ் 3) ஆகியோர் தங்களது பிரிவுகளில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றனர்.
A historic breakthrough for Indian Para Table Tennis at the #AsianParaGames2026! 🏓💪 Khelo India athlete Baby Sahana Ravi (WR-9) clinched BRONZE 🥉 after her semifinal clash against China’s Jingdian Mao (WR-2), making her mark on the continental stage! 🇮🇳 Sahana creates history by winning India’s FIRST-EVER medal in the standing category at the Asian Para Games! 🏆✨ With this achievement, India has also surpassed its Para Table Tennis medal tally from the previous edition! #Cheer4Bharat #AsianParaGames2026 #ParaTableTennis #HistoricMilestone #ProudMoment— SAI Media (@Media_SAI) October 20, 2026
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இவர்களுடன் பிராச்சி பாண்டேவும் (கிளாஸ் 6) வெண்கலம் வென்றார். குறிப்பாக, பேபி சஹானா ரவி (கிளாஸ் 9) வெண்கலப் பதக்கம் வென்று, ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளின் நின்றுகொண்டு விளையாடும் மாற்றுத்திறனாளி டேபிள் டென்னிஸ் பிரிவில், இந்தியாவிற்கான முதல் வரலாற்றுப் பதக்கத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார். இதன் மூலம் இந்தியா தற்போது 5 தங்கம், 8 வெள்ளி மற்றும் 9 வெண்கலம் என மொத்தம் 22 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.