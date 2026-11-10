'முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்திக்க வேண்டும்' - செஸ் போட்டியில் 3 வெள்ளி வென்ற மாணவி விருப்பம்
தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகிய இருவரையும் சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருப்பதாக சாதனை மாணவி துர்காஶ்ரீ தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 10, 2026 at 7:30 PM IST
தூத்துக்குடி: ஆசிய மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் 3 வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று, சொந்த ஊர் திரும்பிய பள்ளி மாணவிக்கு, கோவில்பட்டி ரயில் நிலையத்தில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அப்போது அவர் முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா ஆகியோரை சந்திக்க வேண்டும் என்ற தனது விருப்பதை வெளிப்படுத்தினார்.
4-வது ஆசிய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான செஸ் சாம்பியன்ஷிப் 2026 போட்டி, கிர்கிஸ்தான் குடியரசு தலைநகர் பிஷ்கெக்கில் அக்டோபர் 29-ஆம் தேதி முதல், நவம்பர் 8-ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது.
இதில், தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி அருகே உள்ள நாலாட்டின்புதூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 11-ம் வகுப்பு பள்ளி மாணவி துர்காஸ்ரீ, இந்தியா சார்பில் பங்கேற்றார்.
பிளிட்ஸ், ரேபிட் மற்றும் கிளாசிக்கல் என மூன்று பிரிவுகளில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் பங்கேற்று, மூன்றிலும் வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று துர்காஶ்ரீ சாதனை படைத்தார்.
பதக்கங்களை வென்று விட்டு இன்று, விமானத்தில் சென்னை வந்து பின்னர், அங்கிருந்து ரயில் மூலம் கோவில்பட்டியை வந்தடைந்தார். அவருக்கு கோவில்பட்டி ரயில் நிலையத்தில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
கோவில்பட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருணாநிதி, ரோட்டரி மற்றும் லயன்ஸ் கிளப் நிர்வாகிகள், தவெக நிர்வாகிகள் என பல்வேறு தரப்பினரும் துர்காஸ்ரீக்கு சால்வை அணிவித்து வரவேற்பு அளித்துப் பாராட்டி, நினைவுப் பரிசுகளை வழங்கினர்.
சாதனை படைத்த மாணவி துர்காஸ்ரீ கூறுகையில், இது போன்று மேலும் பல சர்வதேசப் போட்டிகளில் பங்கேற்று இந்தியாவிற்கும் தமிழகத்திற்கும் பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்பதே தனது லட்சியம் என்றும், தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகிய இருவரையும் சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். தனது வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார்.
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