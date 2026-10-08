பி.டி.உஷாவின் சாதனையை முறியடித்த வித்யா ராமராஜ்: நேரில் சந்தித்து வாழ்த்திய ரஜினிகாந்த், தனுஷ், சூரி!
400 மீட்டர் தடை ஓட்டத்தில் 54.75 விநாடிகளில் இலக்கை கடந்த வித்யா ராமராஜ், இந்திய தடகள வரலாற்றில் 42 ஆண்டுகளாக முறியடிக்கப்படாமல் இருந்த பி.டி.உஷாவின் தேசிய சாதனையைத் தகர்த்து புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.
Published : October 8, 2026 at 6:55 PM IST
சென்னை: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பதக்கங்களை வென்று, இந்தியாவிற்கும் தமிழகத்திற்கும் பெருமை சேர்த்த தடகள வீராங்கனை வித்யா ராமராஜை நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், தனுஷ் மற்றும் சூரி ஆகியோர் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.
ஜப்பானின் ஐச்சி–நகோயாவில் சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த 2026ஆம் ஆண்டு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் மூன்று பதக்கங்களை வென்று இந்தியாவிற்கும் தமிழகத்திற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளார் கோயம்புத்தூரைச் சேர்ந்த தடகள வீராங்கனை வித்யா ராமராஜ்.
மகளிர் 4×400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் தங்கப் பதக்கமும், கலப்பு 4×400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டத்தில் வெள்ளிப் பதக்கமும் வென்று அசத்திய அவர், மகளிர் 400 மீட்டர் தடை ஓட்டத்தில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார்.
குறிப்பாக, 400 மீட்டர் தடை ஓட்டத்தில் 54.75 விநாடிகளில் இலக்கை கடந்த வித்யா ராமராஜ், இந்திய தடகள வரலாற்றில் 42 ஆண்டுகளாக முறியடிக்கப்படாமல் இருந்த பி.டி.உஷாவின் தேசிய சாதனையைத் (55.42 விநாடிகள்) தகர்த்து புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். இதன் மூலம் 400 மீட்டர் தடை ஓட்டத்தை 55 விநாடிகளுக்குள் நிறைவு செய்த முதல் இந்திய வீராங்கனை என்ற வரலாற்றுச் சிறப்பையும் அவர் பெற்றுள்ளார்.
தற்போது 28 வயதாகும் வித்யா ராமராஜின் இந்த சாதனைப் பயணம் அவ்வளவு எளிதானதாக இருக்கவில்லை. ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் போதே தனது இரட்டைச் சகோதரி நித்யாவுடன் இணைந்து தடகளப் பயிற்சியைத் தொடங்கிய அவர், பல்வேறு காயங்கள், தொடர் தோல்விகள் மற்றும் விமர்சனங்களைக் கடந்து இந்த நிலைக்கு உயர்ந்துள்ளார். குடும்பத்தைக் காப்பதற்காக அவரது தந்தை ஓட்டுநராகப் பணிபுரிந்து வந்த நிலையில், வித்யாவின் இந்த சாதனை அவரது குடும்பத்தினரைப் பெருமிதத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
ஆசிய விளையாட்டில் மூன்று பதக்கங்களை வென்று நாடு திரும்பிய வித்யாவுக்குக் கோவையில் உற்சாக வரவேற்பும் அளிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், தாயகம் திரும்பிய வித்யா ராமராஜைத் தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி பிரபலங்களான நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், தனுஷ் மற்றும் சூரி ஆகியோர் நேரில் அழைத்துத் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னை மற்றும் கோவையில் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்புகளின் போது, போட்டிக் களத்தில் நிலவிய சூழல் மற்றும் அவரது கடுமையான பயிற்சிகள் குறித்து அவர்கள் கேட்டறிந்தனர். மேலும், அடுத்தடுத்து வரவிருக்கும் சர்வதேசப் போட்டிகளிலும் அவர் பங்கேற்று இந்தியாவிற்கு பல பெருமைகளைத் தேடித்தர வேண்டும் என வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துள்ளனர்.
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நடந்து முடிந்த ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியா மொத்தம் 85 பதக்கங்களை வென்று பதக்கப் பட்டியலில் நான்காவது இடத்தைப் பிடித்த நிலையில், தடகளமும் இந்தியாவின் பதக்க வேட்டையில் முக்கிய பங்காற்றியது. அந்த வரலாற்றுச் சாதனைப் பயணத்தில் வித்யா ராமராஜின் தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் என மூன்று பதக்கங்களும் இந்திய தடகள வரலாற்றில் குறிப்பிடத்தக்க சாதனையாக அமைந்துள்ளது.