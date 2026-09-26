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ஆசிய விளையாட்டு 2026 | காலிறுதியில் ஆப்கானிஸ்தானுடன் மோதும் இந்தியா!

நேபாளம் - ஜப்பான் இடையேயான 'குரூப் ஏ' பிரிவு ஆட்டம் மழையினால் முற்றிலும் ரத்தானதைத் தொடர்ந்து, இந்த நாக்-அவுட் சுற்றின் அட்டவணை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதியாகியுள்ளது.

இந்தியா vs ஆப்கானிஸ்தான்
இந்தியா vs ஆப்கானிஸ்தான் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 12:31 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் ஆடவர் கிரிக்கெட் பிரிவில், இந்திய அணி தனது காலிறுதி ஆட்டத்தில் ஆப்கானிஸ்தானை எதிர்கொள்ள உள்ளது.

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இத்தொடரில் ஆடவர் டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் காலிறுதிப் போட்டிகள் செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி முதல் நடைபெறவுள்ளன. இதில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் வங்கதேச அணிகள் சர்வதேச தரவரிசை அடிப்படையில் நேரடியாகக் காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளன.

அதே சமயம் ஆப்கானிஸ்தான், நேபாளம், ஜப்பான் மற்றும் ஹாங்காங் உள்ளிட்ட அணிகள் தகுதிச்சுற்றுப் போட்டிகளில் விளையாடி வந்தன. இந்த நிலையில், இன்றைய தினம் நடைபெற்ற நேபாளம் - ஜப்பான் அணிகளுக்கு இடையிலான தகுதிச்சுற்று போட்டியானது தொடர் மழை காரணமாகப் பாதியிலேயே கைவிடப்பட்டது.

இந்தப் போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த நேபாளம் அணி, 10 ஓவர் முடிவில் 84 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அப்போது ஜோடி சேர்ந்த சுந்தீப் ஜோரா மற்றும் லோகேஷ் பாம் ஜோடி ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றியது. இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த சுந்தீப் ஜோரா 32 பந்துகளில் 57 ரன்களும், லோகேஷ் பாம் 22 பந்துகளில் 52 ரன்களும் குவித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.

அதன்பின் அந்த அணி 15 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 149 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் மழை குறுக்கிட்டது. அதன்பின் மழை நீடித்ததன் காரணமாக, இப்போட்டியானது பாதியில் கைவிடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டு, இரு அணிகளுக்கும் புள்ளிகள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன.

இதன் மூலம் நேபாளம் அணி 3 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துக் காலிறுதிக்கு முன்னேறிய நிலையில், ஜப்பான் அணி ஒரு புள்ளியை மட்டுமே பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்தது. அதே சமயம், அந்தப் பிரிவில் ரன் ரேட் மற்றும் புள்ளிகள் அடிப்படையில் ஆப்கானிஸ்தான் அணியும் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.

இந்தத் தகுதிச்சுற்றின் முடிவில், ஆப்கானிஸ்தான் அணி காலிறுதிச் சுற்றில் இந்திய அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்தக் காலிறுதிப் போட்டியானது செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதி கரோகி ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி காலை 10 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.

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மற்ற காலிறுதி ஆட்டங்களில் பாகிஸ்தான் அணியை எதிர்த்து ஹாங்காங் அணியும், இலங்கை அணியை எதிர்த்து நேபாளம் அணியும், வங்கதேச அணியை எதிர்த்து மலேசியா அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. இதில் வெற்றி பெறும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறுவதுடன், பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பையும் பெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ASIAN GAMES CRICKET
ஆசிய விளையாட்டு 2026
இந்தியா VS ஆப்கானிஸ்தான்
சஞ்சு சாம்சன்
INDIA VS AFGHANISTAN

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