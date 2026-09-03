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ஆசிய விளையாட்டு 2026 | இந்திய அணியின் தற்காலிக பயிற்சியாளராக வி.வி.எஸ். லக்ஷ்மண் நியமனம்!

வி.வி.எஸ். லக்ஷ்மணுடன் இணைந்து சுனில் ஜோஷி, ஹிருஷிகேஷ் கனித்கர் மற்றும் சுப்தீப் கோஷ் ஆகியோரும் இந்திய அணியின் உதவிப் பயிற்சியாளர்களாகச் செயல்பட உள்ளனர்.

வி.வி.எஸ். லக்ஷ்மண்
வி.வி.எஸ். லக்ஷ்மண் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 5:55 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஜப்பானில் நடைபெறவுள்ள ஆசிய விளையாட்டு ஆடவர் டி20 கிரிக்கெட் போட்டிக்கு, இந்திய அணியின் இடைக்கால தலைமைப் பயிற்சியாளராக வி.வி.எஸ். லக்ஷ்மண் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஜப்பானின் ஐச்சி-நகோயாவில் உள்ள கொரோகி ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க் மைதானத்தில், எதிர்வரும் செப்டம்பர் 24 முதல் அக்டோபர் 4 வரை ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கான டி20 கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெறவுள்ளது. இத்தொடருக்கான போட்டி அட்டவணை இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படாத நிலையில், பங்கேற்கும் அனைத்து அணிகளும் தீவிரப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

இதன் ஒரு பகுதியாக, ஆசிய விளையாட்டில் களம் காணும் தங்களது கிரிக்கெட் அணிகளை அந்தந்த நாட்டு வாரியங்கள் அறிவித்து வருகின்றன. அந்த வகையில், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய ஆடவர் அணியையும், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணியையும் பிசிசிஐ சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தது. இந்த நிலையில், தற்போது இரு இந்திய அணிகளுக்குமான பயிற்சியாளர்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அந்த வகையில், மத்திய விளையாட்டு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள பயிற்சியாளர்கள் பட்டியலின்படி, இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக பிசிசிஐ-யின் தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமி தலைவர் வி.வி.எஸ். லக்ஷ்மண் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருடன் இணைந்து சுனில் ஜோஷி, ஹிரிஷிகேஷ் கனித்கர் மற்றும் சுப்தீப் கோஷ் ஆகியோர் உதவிப் பயிற்சியாளர்களாகச் செயல்பட உள்ளனர்.

இந்திய அணியின் முதன்மை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான உள்நாட்டு ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியுடன் பயணிக்கவுள்ளதால், தற்காலிக தலைமைப் பயிற்சியாளராக வி.வி.எஸ். லக்ஷ்மண் பொறுப்பேற்றுள்ளார். முன்னதாக, சீனாவில் நடைபெற்ற 2023 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வி.வி.எஸ். லக்ஷ்மண் பயிற்சியின் கீழ் இந்திய ஆடவர் அணி தங்கப் பதக்கம் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

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இந்திய அணிகளின் விவரம்

இந்திய ஆடவர் அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், ஷிவம் துபே, திலக் வர்மா, அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வருண் சக்ரவர்த்தி, ரவி பிஷ்னோய், ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், வைபவ் சூரியவன்ஷி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா.

இந்திய மகளிர் அணி: ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஸ்மிருதி மந்தனா (துணைக்கேப்டன்), ஷஃபாலி வர்மா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், தீப்தி ஷர்மா, ரிச்சா கோஷ், ஜி. கமாலினி, பார்தி ஃபுல்மாலி, ஸ்ரீ சரணி, ரேணுகா சிங், கிராந்தி கவுட், அருந்ததி ரெட்டி, ஸ்ரேயங்கா பாட்டீல், ராதா யாதவ், நந்தினி சர்மா.

TAGGED:

ASIAN GAMES 2026
VVS LAXMAN
ஆசிய விளையாட்டு 2026
விவிஎஸ் லக்ஷ்மண்
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